ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ Недавно родившая третьего ребенка модель Диана Томсон не стесняется оголяться

Эстонская модель Диана Томсон (до замужества Хапрова) в августе родила третьего ребенка. Однако, красотка уже привела свою фигуру в порядок и радует поклонников откровенными снимками.
Диану Томсон можно смело назвать королевой эпатажа. Модель никогда не стеснялась раздеваться перед камерой. При этом она успешная бизнес-вумен и многодетная мать. К слову, третий ребенок Дианы Тоомсон появился на свет 23 августа.
Выходные выдались холодными, но Диана Томсон решила это быстро исправить. В субботу утром в социальных сетях модель опубликовала снимки в прозрачном нижнем белье.
«Всем прекрасного дня и хорошего настроения», - подписала Диана Томсон откровенные снимки и пожелала своим подписчикам красивой субботы. Смеем предположить, что настроение у кого-то из них точно приподнялось.