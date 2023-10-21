ОНА ЕЩЕ ОГО-ГО ⟩ 58-летняя Элизабет Херли в бикини бананового цвета похвасталась стройной фигурой

Элизабет Херли опубликовала в Instagram архивное видео с отдыха в экзотическом месте. Актриса позировала в бассейне на фоне красивого пейзажа.

Херли была одета в миниатюрное бикини бананового цвета собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиз похвасталась стройной фигурой, плоским животом и пышным сексуальным бюстом.