В целом благоприятный день, хотя и связанный с некоторым общим снижением жизненного тонуса. Людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит особенно внимательно отнестись к своему здоровью, не идти на поводу у вредных привычек. При этом полезными будут умеренные физические нагрузки, длительные прогулки. Эмоциональный фон стабилен, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 22 ОКТЯБРЯ ⟩ Львам – выгодные предложения, Девам – прилив сил, Скорпионам – неожиданные подарки
Овен
Овнам стоит обратить особое внимание на свои отношения с любимым человеком: в этот день могут произойти события, которые изменят их не в лучшую сторону. Не проявляйте снисходительности к своим «маленьким слабостям», избегайте любых проявлений легкомыслия, не идите на сделки с совестью - только в высшей степени достойное поведение может уберечь вас от серьезных проблем.
В остальном день неплох, вы деятельны и энергичны в работе, убедительны на переговорах, милы и общительны в кругу друзей и родственников. Не исключены недомогания у тех, кто в последнее время пренебрежительно относился к своему здоровью.
Телец
Тельцы погружены в работу, и в этом нет ничего удивительного – в профессиональной сфере день обещает успехи поистине грандиозные. Вместе с новыми союзниками вы сможете реализовать давние идеи или пересмотреть планы, которые еще совсем недавно казались вам невыполнимыми. Финансовая ситуация благоприятна.
Увы, профессиональные дела и домашние хлопоты отнимут слишком много времени и сил, личная жизнь и романтические отношения отходят на второй план, что едва ли придется по вкусу вашей «половинке». Не оставляйте любимого человека без внимания - если вас заподозрят в холодности, вернуть отношениям былую близость удастся нескоро.
Близнецы
Близнецов ждет приятный и интересный день, позволяющий и поработать плодотворно, и отдохнуть замечательно. Звезды сегодня на вашей стороне, поэтому любая работа спорится, идеи вас посещают исключительно удачные, окружающие настроены дружелюбно - словом, можно наслаждаться жизнью.
Неплохая ситуация складывается и в профессиональной, и в личной сферах - в обоих случаях можно говорить о стабильности, но не рутине. Любителям острых ощущений также не придется жаловаться: возможность провести свободное время интересно и увлекательно им непременно представится.
Рак
День был бы вполне удачным и благоприятным, если бы не странная мнительность, которая сегодня присуща Ракам в большей степени, чем когда бы то ни было. Во всем вам видятся двойное дно и тайный смысл, а по чтению между строк вы вполне могли бы поставить рекорд. Постарайтесь расслабиться и отнестись к происходящему вокруг чуть более легкомысленно и оптимистично.
Чрезвычайно интересным будет день для влюбленных - романтические отношения входят в новую фазу, что заставляет сердце биться чаще. Возможны удачные поездки, деловые встречи.
Лев
Львам предстоит одержать важную победу - она не будет легкой, но станет веским доказательством вашего превосходства над конкурентами. Самое время блеснуть деловыми качествами, поискать новых союзников и покровителей. Финансовая ситуация благоприятна, можно задуматься о крупных капиталовложениях и инвестициях.
В личной сфере также ощущается влияние благоприятных тенденций, которые будут особенно сильными во второй половине дня. Это время подходит для общения с друзьями и родственниками, участия в развлекательных мероприятиях. Жизненный тонус высок.
Дева
Девам предстоит заниматься трудными делами, поэтому найти надежных помощников и союзников стоит заранее. Звезды советуют ответственно относиться к решению даже самых малозначительных проблем, поскольку даже мелкие промахи могут иметь серьезные последствия. Особенно внимательными должны быть Девы, занимающиеся юридической практикой.
В личной жизни неприятных сюрпризов можно не опасаться, события этого дня не застанут вас врасплох. Удачный день для развлекательных поездок и экскурсий, шоппинга, участия в общественных мероприятиях.
Весы
Основные проблемы Весов связаны со снижением жизненного тонуса – именно по этой причине представители данного знака склонны видеть все происходящее в мрачном свете, недооценивать свои возможности, да и просто жаловаться на жизнь. Между тем, здоровый сон, правильное питание, разумные физические нагрузки могли бы если не изменить ситуацию в корне, то, по крайней мере, значительно исправить ее.
Очень важна поддержка близких людей, особенно - старых друзей, поэтому от общения с ними отказываться не стоит. Отношения с любимым человеком могут преподнести неприятный сюрприз, однако неразрешимых проблем не возникнет.
Скорпион
День очень удачный, интересный и насыщенный. Перед Скорпионами открываются разнообразные возможности; для того, чтобы воспользоваться ими, придется проявить фантазию, но с этим у представителей данного знака проблем не возникнет. Единственный, пожалуй, серьезный минус - ваша повышенная эмоциональность, которая может спровоцировать недомогания.
Прекрасный день для общения с теми, кто вам дорог - можно ничего не скрывать, делиться своими сомнениями и тревогами, не опасаясь непонимания. Юные представители знака смогут принять верное решение, которое позитивно повлияет на их отношения с любимым человеком.
Стрелец
День, который принесет Стрельцам много радости. Решаются важные для вас вопросы, восстанавливается справедливость, появляется долгожданная возможность помочь близким людям. Вы подвержены исключительно благородным порывам, под влиянием которых забываете о логике и здравом смысле - сегодня, впрочем, никакого «наказания» за это не последует.
Очень удачен день для решения проблем в личных отношениях, поскольку вы готовы взглянуть на себя со стороны и спокойно оценить ситуацию. Способность признать собственные ошибки позволит вам восстановить даже, казалось бы, безнадежно испорченные отношения, не поступаясь своими принципами.
Козерог
В профессиональной сфере ситуация складывается не самая приятная – неожиданный поворот событий помешает вам реализовать свои планы. Однако это не повод отчаиваться и опускать руки: настойчивость и упорство помогут вам все же одержать довольно важную победу. День хорошо подходит для развития партнерских отношений, начала сотрудничества с новыми партнерами.
В личных отношениях восстанавливается гармония, однако речь идет об очень хрупком равновесии, которое может быть нарушено в любой момент. Относитесь бережно к чувствам любимого человека, не испытывайте его терпения, отложите неприятные разговоры - вам обоим нужна передышка.
Водолей
Сильны позитивные тенденции, Водолеи могут не беспокоиться об осуществлении своих планов - все идет хорошо, события развиваются в благоприятном русле. В деловой сфере грандиозных перемен не предвидится, но можно говорить об общей стабилизации ситуации, возможности и с текущими задачами спокойно справиться, и к осуществлению новых проектов приступить.
В личных отношениях потрясения и радикальные перемены тоже весьма маловероятны. Однако не исключены события, благодаря которым вам удастся достичь взаимопонимания с близкими, забыть о прежних разногласиях. Юных представителей знака ожидают интересные поездки.
Рыбы
День, подходящий для реализации давних планов, возвращения к старым идеям, а также решения проблем, которые беспокоят вас в течение длительного времени. Не упустите возможность найти достойное применение новым знаниям, в полной мере проявить свои лучшие качества.
В сфере личных отношений преобладают позитивные тенденции. День подходит для общения с близкими друзьями, старыми знакомыми. Посещение многолюдных собраний нежелательно: вам больше подойдет спокойное времяпровождение в приятной тесной компании.