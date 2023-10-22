ГОРОСКОП НА 22 ОКТЯБРЯ ⟩ Львам – выгодные предложения, Девам – прилив сил, Скорпионам – неожиданные подарки

В личной жизни неприятных сюрпризов можно не опасаться, события этого дня не застанут вас врасплох. Удачный день для развлекательных поездок и экскурсий, шоппинга, участия в общественных мероприятиях.

Весы

Основные проблемы Весов связаны со снижением жизненного тонуса – именно по этой причине представители данного знака склонны видеть все происходящее в мрачном свете, недооценивать свои возможности, да и просто жаловаться на жизнь. Между тем, здоровый сон, правильное питание, разумные физические нагрузки могли бы если не изменить ситуацию в корне, то, по крайней мере, значительно исправить ее.

Очень важна поддержка близких людей, особенно - старых друзей, поэтому от общения с ними отказываться не стоит. Отношения с любимым человеком могут преподнести неприятный сюрприз, однако неразрешимых проблем не возникнет.

Скорпион

День очень удачный, интересный и насыщенный. Перед Скорпионами открываются разнообразные возможности; для того, чтобы воспользоваться ими, придется проявить фантазию, но с этим у представителей данного знака проблем не возникнет. Единственный, пожалуй, серьезный минус - ваша повышенная эмоциональность, которая может спровоцировать недомогания.

Прекрасный день для общения с теми, кто вам дорог - можно ничего не скрывать, делиться своими сомнениями и тревогами, не опасаясь непонимания. Юные представители знака смогут принять верное решение, которое позитивно повлияет на их отношения с любимым человеком.

Стрелец