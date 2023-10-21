Дни непростой энергетики: кому из знаков Зодиака повезет на выходных – 21−22 октября

В частности, суббота, 21 октября – это время, когда настроение даже у самых веселых и оптимистичных людей оставляет желать лучшего. Астрологи считают, что в этот день необходимо каяться, признавать ошибки, свою вину и извиняться перед теми, кого оскорбили. Это также благоприятное время для того, чтобы расставлять точки над «i» в отношениях с близкими людьми: завершать или, наоборот, начинать их с чистого листа.