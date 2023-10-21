Дни непростой энергетики: кому из знаков Зодиака повезет на выходных – 21−22 октября

Несмотря на то, что в предпоследнюю субботу месяца звезды обещают представителям большинства знаков Зодиака благоприятное время для расширения круга знакомств, сегодня лучше не проявлять чрезмерную активность. Дело в том, что эти выходные, по мнению некоторых астрологов, больше подходят для пассивного отдыха, пишет ТСН.
В целом 21 и 22 октября - дни изменчивой и непростой энергетики, которая делает сомнительными решительные действия.
В частности, суббота, 21 октября – это время, когда настроение даже у самых веселых и оптимистичных людей оставляет желать лучшего. Астрологи считают, что в этот день необходимо каяться, признавать ошибки, свою вину и извиняться перед теми, кого оскорбили. Это также благоприятное время для того, чтобы расставлять точки над «i» в отношениях с близкими людьми: завершать или, наоборот, начинать их с чистого листа.
Воскресенье, 22 октября - день активизации сил зла, поэтому важно соблюдать осторожность во всех сферах жизни. Нежелательно покидать свой дом, особую опасность может представлять посещение парикмахерской, независимо от того, какие процедуры там планируются - в любом случае они будут иметь негативные последствия. Лучшим отдыхом в этот день станет домашнее времяпрепровождение, тем более что в родных стенах можно найти себе занятие по душе - от уборки до хобби.