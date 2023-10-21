ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шпильки, шампанское и прозрачные наряды: в Таллинне собрались «Плохие девочки»

Ведущими вечера стали телезвезда Ану Саагим и блогер Кристина Пяртельпоэг , с которой летом в пух и прах разругалась эстонская скандалистка Бригитте Сюзанне Хунт.

Неожиданной гостьей вечеринки «Плохие девчонки» стала и Бригита Антон. Она привлекла к себе внимание прессы после того, как почти месяц состояла в отношениях с актером Яном Ууспыльдом. Этот роман, начавшийся так быстро, к сожалению, так же быстро и закончились.