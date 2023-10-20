В Сеть просочилось видео с популярной таллиннской вечеринки: вы только посмотрите, чем там занимались!

Раз в год гости вечеринки погружаются в атмосферу праздника, где все пришедшие - исключительно в белых нарядах, что создает особое неповторимое пространство, наполненное гармонией и стилем.

«Танцевальный Рай Special White Party» объединяет гостей вечеринки музыкой и радостью танца.

«В этом году мы внесли инновации, чтобы удовлетворить разнообразные вкусы каждого гостя. Событие прошло на двух этажах, где развернулись две сцены и два танцпола. На одной из сцен виртуозно сводила треки известная эстонская диджей, завоевавшая клубы Ибицы и Лондона - DJ Janika Tenn, радуя гостей хитами в стиле хаус, и даря невероятное восхождение в мир безудержного танцевального восторга», - рассказал бессменный организатор вечеринки Герт Лаасме.

На второй сцене выступали незаменимые резиденты каждого мероприятия «Танцевальный рай» - DJ Bell и DJ Peterson, радуя пришедших любимыми русскими треками.

Неожиданным сюрпризом для всех стало выступление группы DON ULVIK, которая принесла с собой удивительное звучание электронной рок-музыки, исполняя ее на необычных музыкальных инструментах и сопровождая шоу потрясающим УФ-активным эффектом на сцене. Это было поистине фантастическим перформансом!

Очаровательные феи го-го добавили феерии вечеру своими экстравагантными выступлениями, придавая ночи еще большую волшебную атмосферу.

Зал украшали белоснежные воздушные шары и оригинальные украшения, а также великолепные гости, пришедшие в белых нарядах, создавая потрясающий облик этой ночи.

«Мы благодарим каждого из вас, кто присоединился к нам в эту ночь, и сделал этот вечер поистине незабываемым. Вечеринка Special White Party стала не просто мероприятием, а настоящей традицией, и мы не можем дождаться следующего года, чтобы встретиться с вами снова и создать еще больше магии и веселья. Следите за нашими обновлениями, и до скорой встречи на танцполе!», - добавляет организатор.

Вечеринки «Танцевальный рай» – это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!

Организаторы приглашают всех на «Танцевальный Рай», который снова состоится 13 января в загадочном клубе Vatican, где все будут праздновать Старый Новый год.