С 24 октября начинается напряженный период для этих трех знаков Зодиака

Энергии Скорпиона способствуют преображениям, обнулению ситуаций, что позволяет начать многое с чистого листа. Перемещаясь по знаку Скорпиона до 10 ноября, Меркурий поможет трансформировать негативные мысли и достичь глубины понимания волнующего вопроса всем, кто готов проявлять активность, а не заниматься пустой болтовней, жалуясь окружающим на то, как несправедлив мир.

Все, что будет происходить в период с 24 до 10 ноября, может иметь долгие последствия и то, какими они будут, во многом зависит от осознанности человека. Это время ярких эмоций, как негативно, так и позитивного характера, глубокого самоанализа, а также тайн и манипуляций. Меркурий в Скорпионе не самым лучшим образом влияет на взаимодействие между людьми, поскольку характер общения и образ мыслей приобретают оттенок недоверия и подозрительности к другим.

Многим Тельцам и Львам и Водолеям очень непросто в этот период, становятся более резкими в высказываниях, склонны к спорам и ссорам. Окружающие люди как будто бы специально провоцируют на конфликт представителей этих знаков Зодиака. И только сильные личности, обладающие определенным жизненным опытом, смогут без особых сложностей достойно пройти этот период. Если вы впечатлительны, оградите себя от негатива. Например, ограничьте поток новостей, поменьше зависайте в новостных каналах.