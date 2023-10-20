ФОТО ⟩ 9-месячного сына Пэрис Хилтон затравили в Сети из-за его внешности

В январе 2023 года Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Она призналась, что ребенка ей и ее супругу Картеру Реуму выносила суррогатная мать, и добавила: «сердце готово разорваться от любви к сыну».

Звезда дала мальчику имя Феникс и решила, что в первое время не хочет показывать малыша в социальных сетях. Хилтон снималась с сыном для глянцевых журналов, но обычно держала малышка спиной к камерам, а недавно решила перейти к новому этапу, пишет Woman.

Пэрис опубликовала первое фото, на котором видно лицо Феникса, и тут же столкнулась с хейтом. За 15 часов с момента после публикации поста под ним собралось больше 18 тысяч комментариев, и во многих из них пользователи Сети обсуждали внешность сына Хилтон - в негативном ключе.

Кто-то из подписчиков звезды отметил, что у Феникса слишком «огромная голова» и это может быть признаком серьезного заболевания.

«Он действительно выглядит так, будто у него макроцефалия. У всех моих мальчиков были большие головы, но у него еще больше. И да, я медсестра», - написала одна женщина.