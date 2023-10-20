В гостях у Эдгара Гергеля и Светланы Карабут в еженедельном шоу Limon LIVE репортер информационного тележурнала «Новости в 7» на «Канале 7» Анна-Мария Оуэртани, которая рисковала жизнью, совершая этот поступок в Испании. Кто ее подтолкнул пройти знаменитый путь Сантьяго, преодолевая по 40 тысяч шагов в день, умирая от жажды и боли? Узнаете, просмотрев сегодняшний выпуск Limon LIVE!
Limon LIVE ⟩ Репортер русскоязычного «Канала 7» взяла отпуск. Никто и предположить не мог, что она собирается на самом деле сделать
Анна-Мария Оуэртани после прошлого отпуска не только репортер «Канала 7», но и девушка-пилигрим. «Наконец-то могу красиво одеться, красиво уложить волосы и прийти к вам после своего долгого приключения», - радостно говорит она. По словам телеведущей, в изначальных планах ее личность даже не фигурировала. План был такой, что ее молодой человек вместе с другом отправится в путь Сантьяго.
«Это было давней мечтой, 280 километров пешком. Я это послушала и подумала: слава богу меня в этих планах нет! Но, конечно же, у Вселенной были свои планы, и друг в последний момент отказался, и я взяла на работе отпуск. Видимо, так нужно. Я поеду тоже. О Камино де Сантьяго я не знала ничего, я лишь знала, что у Пауло Коэльо есть книга - «Дневник мага», в которой он описывает свое паломничество. И какие-то видео на YouTube, которые я когда-то смотрела. Но вообще не знала, что меня ждет», - вспоминает Анна-Мария, как согласилась на эту авантюру.
В первый день Анна-Мария Оуэртани со своим возлюбленным прошла 43 тысячи шагов. Но на пятый-шестой день стало сложнее всего. Она отказалась ночевать в альбергиях вместе с другими людьми в одной комнате, они выбрали комфорт. «По пути попадаются кафе, заведения, где существует меню для пилигримов, это комплексный обед за 6 евро и за 15 евро», - рассказала Анна-Мария. Но эти все забегаловки работают по определенному графику, учитывая сиесту.
Самое ужасное воспоминание за время отпуска - отравление водой. «Мы шли по пути, довольные, получили паспорт пилигрима. Видим, что стоят другие пилигримы-паломники, набирают воду в фонтанчике. Мы решили тоже набрать, но не факт, что люди ее пили, может они ею как-то умывались. А мы напились этой воды в 28-градусную жару. Чувствовали себя нереально плохо».
Самые яркие цитаты героини сегодняшнего выпуска:
«Вещи должны быть тонкие, легкие, рюкзак должен быть не более 10 процентов от веса человека, в моем случае - это 5-6 килограммов»;
«Спустя четыре дня у меня появились нереальные мозоли, с которыми было очень сложно идти дальше»;
«Сначала это было весело, контент в Instagram, потом эти мозоли, потом начинаются психи, что не везде могу помыть голову, накраситься, надеть платье»;
«За 6 евро тебе предлагают хлеб, пасту, салат и вино»;
«Просто представьте, мы идем в лесу, никого, и идет дедушка - лет 80-90, идет с палками, и на нас так оглядывается и говорит: "А вы видели, здесь кони пробегали?»;
«Я бы не сказала, что у нас получился очень бюджетный отпуск, потому что мы выбирали комфорт в плане еды и в плане жилья».
Справка
Путь святого Иакова, Эль Камино де Сантьяго (исп. El Camino de Santiago) - паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвленности этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья.
Во второй половине XX века значительный вклад в дело восстановления паломнического маршрута внес священник Элиас Валинья Сампедро, благодаря стараниям которого, начиная с 1980-х годов, популярность маршрута вновь начала возрастать: так, если в 1978 году по нему прошли всего 13 человек, то в 2009 - более 145 тысяч. Популяризации пути святого Иакова также способствовал роман Пауло Коэльо «Дневник мага» (1987). C 1993 года входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
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