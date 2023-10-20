Limon LIVE ⟩ Репортер русскоязычного «Канала 7» взяла отпуск. Никто и предположить не мог, что она собирается на самом деле сделать

Самое ужасное воспоминание за время отпуска - отравление водой. «Мы шли по пути, довольные, получили паспорт пилигрима. Видим, что стоят другие пилигримы-паломники, набирают воду в фонтанчике. Мы решили тоже набрать, но не факт, что люди ее пили, может они ею как-то умывались. А мы напились этой воды в 28-градусную жару. Чувствовали себя нереально плохо».

«Вещи должны быть тонкие, легкие, рюкзак должен быть не более 10 процентов от веса человека, в моем случае - это 5-6 килограммов»;

«Спустя четыре дня у меня появились нереальные мозоли, с которыми было очень сложно идти дальше»;

«Сначала это было весело, контент в Instagram, потом эти мозоли, потом начинаются психи, что не везде могу помыть голову, накраситься, надеть платье»;

«Просто представьте, мы идем в лесу, никого, и идет дедушка - лет 80-90, идет с палками, и на нас так оглядывается и говорит: "А вы видели, здесь кони пробегали?»;

«Я бы не сказала, что у нас получился очень бюджетный отпуск, потому что мы выбирали комфорт в плане еды и в плане жилья».

Справка

Путь святого Иакова, Эль Камино де Сантьяго (исп. El Camino de Santiago) - паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвленности этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья.

Во второй половине XX века значительный вклад в дело восстановления паломнического маршрута внес священник Элиас Валинья Сампедро, благодаря стараниям которого, начиная с 1980-х годов, популярность маршрута вновь начала возрастать: так, если в 1978 году по нему прошли всего 13 человек, то в 2009 - более 145 тысяч. Популяризации пути святого Иакова также способствовал роман Пауло Коэльо «Дневник мага» (1987). C 1993 года входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.