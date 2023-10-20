С ПРАЗДНИКА В РОДДОМ? ⟩ Красотка Лийс Лемсалу, которая вот-вот родит, изумила новым снимком

«Год назад у меня не было такого воздушного шара вместо живота. Тогда я бы не поверила, что свой самый большой подарок через год буду носить с собой», - подписала певица снимок со дня рождения.

«Я все та же Лийс, но мне кажется, что я так сильно изменилась за это короткое время», - признается она. Как змея, которая сбросила старую кожу и позволяет вырасти новой. За новые начинания, за мой последний день рождения соло!»

Лийс Лемсалу объявила о беременности в июне, написав в Instagram: «1 + 1 = 🐣. Наш самый красивый секрет!»