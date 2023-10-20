С ПРАЗДНИКА В РОДДОМ? ⟩ Красотка Лийс Лемсалу, которая вот-вот родит, изумила новым снимком

20 октября певица Лийс Лемсалу, которая совсем скоро родит первенца, празднует свой день рождения. По случаю этого знаменательного дня она поделилась с подписчиками несколькими прекрасными снимками.
«Год назад у меня не было такого воздушного шара вместо живота. Тогда я бы не поверила, что свой самый большой подарок через год буду носить с собой», - подписала певица снимок со дня рождения.
«Я все та же Лийс, но мне кажется, что я так сильно изменилась за это короткое время», - признается она. Как змея, которая сбросила старую кожу и позволяет вырасти новой. За новые начинания, за мой последний день рождения соло!»
Лийс Лемсалу объявила о беременности в июне, написав в Instagram: «1 + 1 = 🐣. Наш самый красивый секрет!»
На фотографии певица нежно трогает выросший живот. На снимке певица также отметила своего спутника жизни, отца будущего ребенка Карла-Эрика Коду.