ГОРОСКОП НА 21 ОКТЯБРЯ ⟩ Овнам не следует торопиться с принятием решений, а Водолеи должны быть готовы к неожиданностям

Ваши поступки могут казаться близким необдуманными и странными, поскольку продиктованы они интуицией, а не здравым смыслом. Развитие событий докажет, что вы выбрали правильную тактику, пока же спокойно относитесь к насмешливым замечаниям в свой адрес.

Стрелец

Позитивные тенденции весьма сильны, но избежать неприятных ситуаций все же не удастся. Возможны проблемы при посещении многолюдных собраний, участие в светских мероприятиях вряд ли поднимет настроение, а вот утомительным будет наверняка. День подходит для общения с членами семьи, прогулок и отдыха на свежем воздухе, а также учебы.

Романтические свидания пройдут хорошо, можно откровенно обсудить с любимым человеком тревожащие вас вопросы. Новые знакомства ожидают тех, кто планирует посещение музея, театра или концертного зала. Прогулка по магазинам окажется более разорительной, чем вам хотелось бы. Самочувствие будет неплохим, а вот настроение может и подвести, поэтому старайтесь радовать себя.

Козерог

День связан с появлением новых возможностей и перспектив. Постарайтесь не отказываться от общения с давними знакомыми: они них могут исходить интересные предложения. Это хороший день для реализации чужих идей, а вот воплощение в жизнь собственных замыслов лучше отложить. Можно покупать одежду и украшения, экспериментировать с имиджем - результат вас не разочарует.