День будет удачным, нужно лишь правильно расставить приоритеты и выбрать именно то дело, которое интересует вас больше остальных. Верность собственным принципам в сочетании с готовностью выслушать собеседника и принять во внимание его точку зрения будут весьма полезны в общении. Легко находят общий язык представители разных поколений, поэтому в этот день будут решены многие семейные проблемы, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 21 ОКТЯБРЯ ⟩ Овнам не следует торопиться с принятием решений, а Водолеи должны быть готовы к неожиданностям
Овен
Жизненный потенциал снижен, настроение Овнов будет переменчивым. Представителей этого знака может раздражать любая мелочь, и поладить с ними смогут лишь очень терпеливые и понимающие особы. Постарайтесь найти применение своим творческим способностям, приступите к реализации тех идей, которые посещали вас в последнее время – скука вам противопоказана.
В поездках, особенно дальних и долгих, могут возникнуть серьезные неприятности. Выход из сложного положения удастся найти довольно быстро, однако это может быть связано с весьма значительными расходами. Новые знакомые охотно предложат вам помощь - нет причин отвечать им отказом.
Телец
Вам придется приложить немало усилий для преодоления трудностей, которые возникают совершенно неожиданно и притом в большом количестве. Проявляйте осторожность, если имеете дело с малознакомыми людьми или занимаетесь плохо изученным делом. Вероятны приступы раздражительности, не всегда контролировать свои эмоции будет легко.
Хорошо складывается общение с любимым человеком, его поступки будут вас радовать, знаки внимания и романтические признания поднимут настроение. Нежелательно заниматься тяжелой и утомительной работой, а также посещать многолюдные собрания - вы более обычного подвержены негативному влиянию со стороны.
Близнецы
Позитивные тенденции сильны, а потому день будет богатым на приятные события. Появляется возможность наладить отношения со старыми знакомыми, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Друзья и родственники нуждаются в ваших советах, моральной поддержке и помощи, и благодарность их не знает границ. Особое внимание следует уделить детям: в ваших силах уберечь их от ошибок и неприятностей.
Появятся неожиданные идеи, касающиеся проведения досуга. Не упустите шанс украсить свою жизнь новыми эмоциями, яркими переживаниями. Не причинит дискомфорта отказ от вредных привычек. Высокий жизненный потенциал позволит избежать переутомления даже при очень серьезных физических нагрузках.
Рак
Непредвиденные трудности помешают реализации давно составленных планов, заставят искать новые способы достижения поставленной цели. Не будьте слишком требовательны к близким: своевременно проявленная снисходительность способствует улучшению отношений. В общении со старшими родственниками пригодятся терпение и чувство такта, именно благодаря этим качествам можно избежать конфликтов.
Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, в том числе и весьма дорогие. Этот день хорош для составления планов будущих путешествий, приобретения туристических путевок. Наиболее важные для вас дела лучше планировать на первую половину дня - в это время жизненный тонус будет особенно высоким.
Лев
Львы могут столкнуться с серьезными проблемами, если решат в этот день заняться важными делами или осуществлением каких-то долгосрочных проектов. Лучше ограничиться решением повседневных задач и не торопить события: вскоре ситуация изменится и у вас появится возможность воплотить в жизнь самые смелые замыслы.
Романтические отношения складываются хорошо, общение с любимым человеком дарит оптимизм и уверенность в себе. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Одиноким Львам прогулки позволят завязать интересные знакомства, а тем кто уже встретил свою половинку, просто поднимут настроение.
Дева
Этот день строит посвятить развлечениям и активному отдыху. Не упустите возможность взбодриться, порадовать себя чем-то новым, не вписывающимся в обычное течение жизни. На любой вечеринке вы будете в центре внимания, а ваше неотразимое обаяние наверняка произведет сильнейшее впечатление на окружающих.
Не стоит слишком серьезно относиться к мелким бытовым проблемам: их решение отнимет куда меньше времени, если вы не станете откладывать дела надолго. Можно принимать гостей или устраивать праздники для членов семьи. Ваши замыслы будут реализованы при полной поддержке близких.
Весы
День получения и анализа важной информации, приобретения полезных навыков. Ваши возможности значительно расширятся, этому будет способствовать и общение с умными и опытными людьми. Многие Весы ощутят возвращение интереса к своим давним хобби, приятно проведут время за бесполезными, но интересными занятиями. День хорошо подходит для проведения любых встреч.
Семейные хлопоты не отнимут много времени. Можно заниматься обустройством жилья, покупать вещи, которые украсят ваш быт. Члены семьи разделят ваше стремление к уюту, и результат общих усилий будет весьма впечатляющим. Вечером возможно недомогание, не исключены обострения хронических заболеваний.
Скорпион
Прекрасный день для тех, кто стремится к новым впечатлениям, жаждет расширить свой круг общения, получить полезный жизненный опыт. Вас ожидает немало приятных сюрпризов, а также событий, каждое из которых хоть и незначительно, но изменит жизнь к лучшему. Занятия физической культурой, танцы, участие в спортивных состязаниях способствуют росту жизненного тонуса.
Ваши поступки могут казаться близким необдуманными и странными, поскольку продиктованы они интуицией, а не здравым смыслом. Развитие событий докажет, что вы выбрали правильную тактику, пока же спокойно относитесь к насмешливым замечаниям в свой адрес.
Стрелец
Позитивные тенденции весьма сильны, но избежать неприятных ситуаций все же не удастся. Возможны проблемы при посещении многолюдных собраний, участие в светских мероприятиях вряд ли поднимет настроение, а вот утомительным будет наверняка. День подходит для общения с членами семьи, прогулок и отдыха на свежем воздухе, а также учебы.
Романтические свидания пройдут хорошо, можно откровенно обсудить с любимым человеком тревожащие вас вопросы. Новые знакомства ожидают тех, кто планирует посещение музея, театра или концертного зала. Прогулка по магазинам окажется более разорительной, чем вам хотелось бы. Самочувствие будет неплохим, а вот настроение может и подвести, поэтому старайтесь радовать себя.
Козерог
День связан с появлением новых возможностей и перспектив. Постарайтесь не отказываться от общения с давними знакомыми: они них могут исходить интересные предложения. Это хороший день для реализации чужих идей, а вот воплощение в жизнь собственных замыслов лучше отложить. Можно покупать одежду и украшения, экспериментировать с имиджем - результат вас не разочарует.
Возможны незапланированные встречи с друзьями, а также людьми, по отношению к которым вы некогда испытывали особую симпатию. Романтические отношения, начавшиеся в этот день, будут развиваться медленно и принесут проблемы, однако многому вас научат.
Водолей
Существует опасность для здоровья. Вы поступите благоразумно, если откажетесь от рискованных занятий, проведете профилактические процедуры и будете соблюдать диету. День будет непростым, но интересным; преодолевая трудности, опирайтесь на логику и здравый смысл - это сделает путь к поставленной цели более легким.
Очень важна поддержка друзей и любимого человека; именно к ним следует обращаться за советом или помощью. Родственники настроены менее дружелюбно и склонны предъявлять к вам высокие требования. Постарайтесь не доводить дело до конфликтов: обмен упреками и претензиями не приведет ни к чему хорошему.
Рыбы
Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, иначе вам вряд ли удастся избежать конфликтов с родственниками. Особенно сложно найти общий язык с представителями старшего поколения - их непоследовательность не раз поставит вас в тупик. Романтические отношения складываются неплохо, но разногласия с любимым человеком не исключены. Представителям сильного пола стоит пойти на уступки - компромисс позитивно скажется на развитии отношений.
Стоит отдать предпочтение спокойным занятиям. Вас посетят интересные идеи, воплощение которых в жизнь окажется удивительно захватывающим делом. Юные представители знака получат важные известия во второй половине дня.