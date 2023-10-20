«Наступил сезон красных и бордовых помад». Блогер показала, какой макияж подойдет к ярким губам

Украинский блогер Диана Суворова на своей странице в Instagram показала, как делает осенний макияж с акцентом на губы, пишет Гордон.
«Наступил сезон красных и бордовых помад», – отметила блогер.
Суворова пошагово показала, как делает макияж.
- Нужно оформить брови. Это следует сделать с помощью специальной туши и щеточки.
- Выровнять тон кожи. Можно использовать сияющий или матовый тональный крем. Важно, чтобы тон был без красноты, поскольку красная помада подчеркнет покраснения на лице.
- Можно использовать консилер и пудру для более равномерного тона и матового эффекта.
- Контуринг и румяна не стоит делать слишком выраженным. Их нужно нанести тонким слоем.
- Коричневыми тенями нужно подчеркнуть складку века.
- На верхнем веке прорисовать небольшие черные стрелки, прокрасить межресничное пространство.
- Плотно прокрасить ресницы тушью. Можно использовать накладные ресницы или пучки.
- Финальный этап – нанесение красной или бордовой помады.
Диана Суворова – известный украинский блогер. В YouTube на нее подписано 581 тысяч пользователей, а в Instagram ее аудитория составляет 83 тысяч человек.