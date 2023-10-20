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«Наступил сезон красных и бордовых помад». Блогер показала, какой макияж подойдет к ярким губам

Limon.ee
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Красная помада. Фото иллюстративное.
Красная помада. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Украинский блогер Диана Суворова на своей странице в Instagram показала, как делает осенний макияж с акцентом на губы, пишет Гордон.

«Наступил сезон красных и бордовых помад», – отметила блогер.

Суворова пошагово показала, как делает макияж.

  1. Нужно оформить брови. Это следует сделать с помощью специальной туши и щеточки.
  2. Выровнять тон кожи. Можно использовать сияющий или матовый тональный крем. Важно, чтобы тон был без красноты, поскольку красная помада подчеркнет покраснения на лице.
  3. Можно использовать консилер и пудру для более равномерного тона и матового эффекта.
  4. Контуринг и румяна не стоит делать слишком выраженным. Их нужно нанести тонким слоем.
  5. Коричневыми тенями нужно подчеркнуть складку века.
  6. На верхнем веке прорисовать небольшие черные стрелки, прокрасить межресничное пространство.
  7. Плотно прокрасить ресницы тушью. Можно использовать накладные ресницы или пучки.
  8. Финальный этап – нанесение красной или бордовой помады.

Диана Суворова – известный украинский блогер. В YouTube на нее подписано 581 тысяч пользователей, а в Instagram ее аудитория составляет 83 тысяч человек.

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