«СТРАХ И УЖАС ШКОЛЫ КЕЙЛА» ⟩ Учителей выставили на доску позора в TikTok. Полиция: это недопустимо

26 сентября пользователь TikTok разместил первое видео под названием «Страх и ужас школы Кейла». На сегодняшний день в аккаунте размещено четыре видеоролика, самый популярный из которых посмотрели более 21 000 раз. В ролике показана учительница русского языка в школе Кейла. В комментариях обсуждается, страшный это учитель или нет. «Мне стало страшно, когда я ее увидел», - комментирует один пользователь.

«Если она будет проводить урок, я бы посоветовал его пропустить», - сказано под следующим роликом, где размещена фотография еще одного учителя с именем. Под видеороликами высказываются предложения о других учителях, о которых можно сделать видео. Рядом с одной из фотографий преподавателя-женщины сказано «аллергия на учеников».