Притянут деньги: Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака стоит купить лотерейный билет в ноябре

Знаменитый астролог Павел Глоба уверяет, что два знака Зодиака разбогатеют в ноябре 2023 года. По словам астролога, они станут своего рода магнитами для денег. Для Тельцов и Стрельцов наступит время, когда они сумеют избавиться от долгов и воплотить в жизнь желаемое.
Телец
Представители земного знака существенно обогатятся в середине ноября. Вероятно, деньги придут в виде помощи или подарка от близких друзей или родни. Павел Глоба рекомендует Тельцам не бояться рисковать, любой риск будет оправдан. Тельцы не прогадают, если купят лотерейный билет.
Стрелец
Представителям огненного знака в этот период нужно быть аккуратнее со своими желаниями: они получат чудесное свойство сбываться! Павел Глоба рекомендует сосредоточиться на самой сокровенной мечте. Если Стрельцы не будут лениться, то к концу месяца получат все, о чем только мечтали.