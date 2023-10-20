Притянут деньги: Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака стоит купить лотерейный билет в ноябре

Знаменитый астролог Павел Глоба уверяет, что два знака Зодиака разбогатеют в ноябре 2023 года. По словам астролога, они станут своего рода магнитами для денег. Для Тельцов и Стрельцов наступит время, когда они сумеют избавиться от долгов и воплотить в жизнь желаемое.