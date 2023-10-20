Джастин Тимберлейк на грани развода с Джессикой Бил из-за откровений Бритни Спирс

Бритни Спирс выпустила мемуары, в которых подробно рассказала о романе с Джастином Тимберлейком. Так, выяснилось, что певица ждала ребенка от бывшего, но он настоял на аборте. Джессика Бил, не знавшая об этом, пришла в ярость.
Бритни Спирс заявила, что Джастин Тимберлейк не был готов к отцовству, поэтому попросил прервать беременность. После того, как певица сделала аборт, артист изменил ей с одной знаменитой женщиной - предположительно, с участницей группы All Saints Николь Эпплтон.
Откровения поп-принцессы вызвали скандалы в семье Тимберлейка. Оказалось, Джессика Бил не была в курсе тайн мужа.
«Джастин закрыл эту главу своей жизни, но теперь Бритни снова ставит ее перед всеми, - уточнил источник из окружения исполнителя. - Он не обсуждает с друзьями, что рассказывает супруге, а что нет. Джастин ничего не отрицает, но для него это было миллион лет назад. Я не думаю, что Джастин собирается публично оспаривать какие-либо утверждения Бритни - это не в его стиле».
24 октября выйдет полная версия книги о любовных похождениях Спирс. Тимберлейк с ужасом представляет, что его ждет… Да и сейчас 42-летнему музыканту несладко - на него уже обрушился шквал критики.
«Эти мемуары - кошмар для него, потому что она ввергает всю семью в хаос. Время ранит так же сильно, как и само откровение. Джастин признает, кем он был, когда они с Бритни были вместе, хотя его личность, карьера, образ жизни и личные приоритеты радикально изменились 20 лет спустя», - сообщил инсайдер, переживающий за будущую карьеру звезды.
Джастин женился на Джессике в 2012 году. До свадьбы пара встречалась пять лет. Супруги воспитывают двоих сыновей и вовсю демонстрируют идиллию в соцсетях. Хотя в 2019-м появились слухи об измене артиста с коллегой по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт (их заметили в баре).
Тогда Тимберлейк не стал молчать и заявил, что между ним и Алишей ничего не было. «Я совершил серьезную ошибку, однако разрешите мне все прояснить - между мной и моей партнершей нет никаких отношений. Я слишком много выпил той ночью и сейчас очень сожалею из-за своего поведения. Это не тот пример, который я хотел бы показать сыну. Я прошу прощения у жены и семьи за эту позорную ситуацию», - писал исполнитель.