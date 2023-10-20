Джастин Тимберлейк на грани развода с Джессикой Бил из-за откровений Бритни Спирс

Бритни Спирс заявила, что Джастин Тимберлейк не был готов к отцовству, поэтому попросил прервать беременность. После того, как певица сделала аборт, артист изменил ей с одной знаменитой женщиной - предположительно, с участницей группы All Saints Николь Эпплтон.

Откровения поп-принцессы вызвали скандалы в семье Тимберлейка. Оказалось, Джессика Бил не была в курсе тайн мужа.

«Джастин закрыл эту главу своей жизни, но теперь Бритни снова ставит ее перед всеми, - уточнил источник из окружения исполнителя. - Он не обсуждает с друзьями, что рассказывает супруге, а что нет. Джастин ничего не отрицает, но для него это было миллион лет назад. Я не думаю, что Джастин собирается публично оспаривать какие-либо утверждения Бритни - это не в его стиле».

24 октября выйдет полная версия книги о любовных похождениях Спирс. Тимберлейк с ужасом представляет, что его ждет… Да и сейчас 42-летнему музыканту несладко - на него уже обрушился шквал критики.

«Эти мемуары - кошмар для него, потому что она ввергает всю семью в хаос. Время ранит так же сильно, как и само откровение. Джастин признает, кем он был, когда они с Бритни были вместе, хотя его личность, карьера, образ жизни и личные приоритеты радикально изменились 20 лет спустя», - сообщил инсайдер, переживающий за будущую карьеру звезды.

Джастин женился на Джессике в 2012 году. До свадьбы пара встречалась пять лет. Супруги воспитывают двоих сыновей и вовсю демонстрируют идиллию в соцсетях. Хотя в 2019-м появились слухи об измене артиста с коллегой по фильму «Палмер» Алишей Уэйнрайт (их заметили в баре).