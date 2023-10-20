Лобода впервые показала лицо младшей дочери: совсем не похожа на мать

Светлана Лобода растит двух дочерей. Отцом ее старшей наследницы, 12-летней Евангелины, стал украинский хореограф Андрей Царь. А вот от кого певица родила младшую дочь, пятилетнюю Тильду, до сих пор неизвестно.
Поначалу отцовство приписывали солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым у артистки якобы был роман. Светлана всячески намекала, что именно в его честь назвала малышку. Однако позже выяснилось, что ее связь с немецким вокалистом была лишь пиар-акцией.
Стали ходить слухи, что на самом деле Лобода родила от женатого бизнесмена, который и помогает в ее продвижении. Таинственности этой истории добавляло еще и то, что блондинка практически не показывала лица подрастающей наследницы.
Но накануне в микроблоге исполнительницы хита «Твои глаза» появился снимок, на котором наконец можно разглядеть Тильду, хоть и в профиль. Заметно, что у девочки аккуратный носик, очаровательно вздернутый вверх.
Кадр быстро растиражировали фан-аккаунты, посвященные знаменитости. Многие подписчики обратили внимание на то, что старшая дочь – копия Лободы, чего не скажешь о младшей.
«Какая бы не была Светка, а дочки классные у нее», «Ева и Светлана – одно лицо», «Младшенькая просто прелесть!!! Курносенький светлый ангел. Внешностью, видимо, пошла в папу, на Лободу не похожа», – выказались интернет-пользователи.