Лобода впервые показала лицо младшей дочери: совсем не похожа на мать

Поначалу отцовство приписывали солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну, с которым у артистки якобы был роман. Светлана всячески намекала, что именно в его честь назвала малышку. Однако позже выяснилось, что ее связь с немецким вокалистом была лишь пиар-акцией.

Стали ходить слухи, что на самом деле Лобода родила от женатого бизнесмена, который и помогает в ее продвижении. Таинственности этой истории добавляло еще и то, что блондинка практически не показывала лица подрастающей наследницы.

Но накануне в микроблоге исполнительницы хита «Твои глаза» появился снимок, на котором наконец можно разглядеть Тильду, хоть и в профиль. Заметно, что у девочки аккуратный носик, очаровательно вздернутый вверх.

Кадр быстро растиражировали фан-аккаунты, посвященные знаменитости. Многие подписчики обратили внимание на то, что старшая дочь – копия Лободы, чего не скажешь о младшей.