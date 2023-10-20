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Обвинения против Линдеманна сняты. Впереди тур по 12 странам

Limon.ee
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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Фото: CHRISTOPHE GATEAU/AFP

Дело против фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна закрыто. Коллектив разместил на своем сайте информацию о турне по 12 странам Европы в 2024 году. Известно, что запланировано 18 концертов, первый пройдет на стадионе в Праге в мае, пишет Deutsche Welle.

Некоторое время ходили слухи о распаде Rammstein. Напомним, СМИ писали, что во время концертов представители группы якобы заговаривали с девушками и молодыми женщинами. После они приглашались на закрытые вечеринки, пишет ​​RUS TVNET. Несколько женщин заявили, что подверглись домогательствам и сексуальным действиям против воли. Тилль Линдеманн категорически отвергал любые обвинения.

Rammstein заявляли: «Нашим поклонникам мы говорим: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших концертах - как перед сценой, так и за ее пределами».

Велось расследование. Были задействованы юристы коллектива. В конце концов прокуратуры Берлина и Литвы прекратили расследование. Прокуратура Берлина оценила предоставленную информацию и не нашла никаких доказательств того, что Линдеман «совершал сексуальные действия с женщинами против их воли» и поэтому закрыла дело.

В 2024 году у Rammstein запланировано 18 концертов, первый пройдет на стадионе в Праге в мае. Онлайн-продажа билетов на концерты нового турне стартовала 18 октября. Группа планирует посетить Чехию. Германию, Сербию, Грецию, Испанию, Францию, Нидерланды, Ирландию, Бельгию, Данию, Австрию и Италию.

Правда, гастроли пройдут с некоторыми изменениями - не будет «нулевого ряда». Это площадка прямо перед сценой, на которой отбирались поклонницы группы. 

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