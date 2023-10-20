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«Он не умрет в своей кровати»: известная польская гадалка рассказала, что ждет Путина

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Политики публично призывают убить российского президента, миллионеры назначают награды за его задержание. Что будет с Владимиром Путиным, решила проверить известная польская гадалка Анна Кемписти, передает польское издание Planeta.pl.

Гадалка разложила карты таро и постановила: захватчики потерпят поражение, украинцы победят. Хотя у них будут значительные потери. Украина победит в этой войне, но у этой победы будут некоторые недостатки, заявила Анна Кемписти, передает польской издание 

«В ближайшее время Путину грозит серьезное покушение, и его смерть точно не будет приятной и не будет естественной. Он не умрет в своей кровати. Я проанализировала дату его рождения, и дата это подтверждает. Кроме того, карты показывают, что он также будет лишен какого-то имущества, которое кто-то взорвет», - сказала Анна Кемписти.

Поклонники таролога хотели знать, угрожает ли Польше опасность со стороны России.

«На Польшу не нападут. У нас очень безопасные карты, и я проверила это в самом начале, еще до того, как началась эта война в Украине» - заверила Кемписти.

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