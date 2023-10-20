«Он не умрет в своей кровати»: известная польская гадалка рассказала, что ждет Путина

Гадалка разложила карты таро и постановила: захватчики потерпят поражение, украинцы победят. Хотя у них будут значительные потери. Украина победит в этой войне, но у этой победы будут некоторые недостатки, заявила Анна Кемписти, передает польской издание

«В ближайшее время Путину грозит серьезное покушение, и его смерть точно не будет приятной и не будет естественной. Он не умрет в своей кровати. Я проанализировала дату его рождения, и дата это подтверждает. Кроме того, карты показывают, что он также будет лишен какого-то имущества, которое кто-то взорвет», - сказала Анна Кемписти.

Поклонники таролога хотели знать, угрожает ли Польше опасность со стороны России.