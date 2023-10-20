Житель эстонской глубинки и местные предприятия перетягивают одеяло: возле жилого дома уже несколько недель зияет дыра

В семиквартирном доме на улице Яама в городе Йыгева у его жителей наконец-то появилась надежда на водопровод. «Я не жил здесь несколько лет, квартира сдавалась в аренду. Теперь я вернулся. Дом находится в центре города Йыгева, но здесь никогда не было ни канализации, ни воды. Я начал заниматься этим весной, чтобы сделать дом пригодным для проживания», - рассказывает Айн, живущий в этом доме. «Но у товарищества было так мало денег, накопленных в ремонтном фонде, что этой суммы не хватило бы. Мы обратились в волостную управу с просьбой о помощи, и нам пообещали, что мы ее получим. Нам сказали, что если мы сами профинансируем ремонт на 500 или 1000 евро, то остальное покроет волость», - говорит Айн, добавляя, что в волостной управе товариществу посоветовали обратиться в конкретную фирму.