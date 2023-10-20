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Житель эстонской глубинки и местные предприятия перетягивают одеяло: возле жилого дома уже несколько недель зияет дыра

Трийн Роос
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Трубопроводные работы для подачи воды в жилой дом в Йыгева.
Трубопроводные работы для подачи воды в жилой дом в Йыгева. Фото: Erakogu

«Ничего не происходит, никто ничего не говорит», - говорит Айн, житель Йыгева, который очень хотел, чтобы в его жилом доме, где до сих пор не было водопроводного крана, наконец-то провели воду. Он начал организовывать работы сам, так как предложение фирмы было слишком дорогим. Однако сейчас работы застопорились, так как у заинтересованных сторон разное понимание хода работ. «Надо ставить более широкие трубы, эти слишком узкие», - говорит жилец. «Ему следует обратиться к проектировщику, который проведет анализ и скажет, подойдет ли диаметр этих труб», - говорит руководитель Jõgeva Veevärk.

В семиквартирном доме на улице Яама в городе Йыгева у его жителей наконец-то появилась надежда на водопровод. «Я не жил здесь несколько лет, квартира сдавалась в аренду. Теперь я вернулся. Дом находится в центре города Йыгева, но здесь никогда не было ни канализации, ни воды. Я начал заниматься этим весной, чтобы сделать дом пригодным для проживания», - рассказывает Айн, живущий в этом доме. «Но у товарищества было так мало денег, накопленных в ремонтном фонде, что этой суммы не хватило бы. Мы обратились в волостную управу с просьбой о помощи, и нам пообещали, что мы ее получим. Нам сказали, что если мы сами профинансируем ремонт на 500 или 1000 евро, то остальное покроет волость», - говорит Айн, добавляя, что в волостной управе товариществу посоветовали обратиться в конкретную фирму.

«В мае мы отправили письмо в фирму Merelen OÜ, чтобы они предоставили нам смету и проект», - говорит Айн. Стоимость проекта составила 1 500 евро и товарищество заказало его. Смета составила 6 500 евро - этого достаточно, чтобы провести воду в здание. Поскольку Айн понял, что волость готова поддержать квартирное товарищество, оказавшееся в трудной финансовой ситуации, он стал ждать. В течение всего лета, по словам Айна, ему не удавалось связаться с управой. «Потом были отпуска у сотрудников, а в конце лета выяснилось, что волость не может поддержать нас ни единым центом», - рассказывает Айн.

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