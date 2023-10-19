ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Гость, побывавший на вчерашнем ночном заседании Рийгикогу: я был удивлен, что в буфете нельзя фотографировать

Гость, присутствовавший на ночном заседании, прислал в редакцию Elu24 фотографии, сделанные им в Рийгикогу вчера вечером. «Я живу в Старом городе и как раз вечером вышел прогуляться. Потом вспомнил, что сейчас ночное заседание, и у меня возникла идея пойти и посмотреть, что там происходит», - рассказывает гость, который сегодня утром по неосторожности оказался втянутым в скандал. «Там все было спокойно и хорошо», - говорит он.