Гость, присутствовавший на ночном заседании, прислал в редакцию Elu24 фотографии, сделанные им в Рийгикогу вчера вечером. «Я живу в Старом городе и как раз вечером вышел прогуляться. Потом вспомнил, что сейчас ночное заседание, и у меня возникла идея пойти и посмотреть, что там происходит», - рассказывает гость, который сегодня утром по неосторожности оказался втянутым в скандал. «Там все было спокойно и хорошо», - говорит он.
Для подписчиков
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Гость, побывавший на вчерашнем ночном заседании Рийгикогу: я был удивлен, что в буфете нельзя фотографировать
Сегодня утром по радио прозвучала скандальная новость - в буфет Рийгикогу была вызвана полиция, чтобы якобы успокоить и разогнать пьяных людей. На самом деле патруль был вызван потому, что один из гостей фотографировал в месте, где, согласно правилам Рийгикогу, это делать нельзя. «Я сделал фотографию, это не понравилось Калле Грюнталю, и кто-то вызвал полицейский патруль», - рассказал Elu24 участник инцидента.