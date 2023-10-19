Вылитый отец: экс-ведущий шоу «Орел и решка» Андрей Бедняков поздравил сына с первым днем рождения

Украинский шоумен Андрей Бедняков рассказал, что сегодня, 19 октября, исполняется год их с Настей Короткой сыну Остапу, пишет ТСН.
По этому случаю звездный отец разместил несколько фотографий с мальчиком на странице в Instagram. На первом фото, которое было сделано в роддоме, изображена крошечная ножка Остапа, на втором – мальчик в один год:
«Сын, сегодня ровно год, как ты почти постоянно видишь меня в телефоне. Любим тебя, Остап Андреевич! Даже когда какаешь на ковер. Даже когда он на стене. С днем рождения, сын! Твои мама, папа, сестра и Буфа (которая на ковер тебя и научила…)» – подписал фото с сыном Бедняков.
Как известно, младший ребенок Андрея Беднякова и Насти Короткой, сын Остап появился на свет в США, куда Настя, будучи беременной, уехала с 7-летней дочерью во время полномасштабной войны. Андрей Бедняков в это время в Украине активно занимался волонтерством и собирал деньги на нужды армии.