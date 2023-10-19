«Что случилось прошлой ночью?» - спрашивает Элар Куус в своей замечательной детской книжке «Мамин поцелуй», пишет Elu24.
Юку-Калле Райд: что на самом деле произошло в Рийгикогу прошлой ночью?
Короткий ответ на этот вопрос - ничего, но поскольку вся пресса пестрит дико интересными фольклорными домыслами, я помогу читателю взглянуть на реальное положение вещей.
Прежде всего, о природе ночного заседания, как предпосылке к тому, почему в парламенте происходят такие вещи. Ночное заседание проводится, если говорить коротко, когда работа парламента по каким-либо причинам блокируется в обычное время. В настоящее время за эту блокировку отвечает коллегия из академической организации под названием EKRE, в том числе Варро Вооглайд, который обвиняет меня в том, что я заснул в зале Рийгикогу.
Действительно, я заснул.
И я советую всем остальным сделать то же самое. Стенограмма показывает, насколько глупыми были разговоры, предложения и, короче говоря, просто болтовня, которая руководила проволочками на этот раз.
Ремарка. Кстати, чтобы хоть немного сберечь здоровье от идиотизма обструкционизма, мы спим здесь как в пионерском лагере - по сменам. У меня было две смены бодрствования подряд.
Во-вторых: легенда о постоянном употреблении алкоголя в буфете. Жаль, друзья мои, любители приключений, но, увы, все это относится к области причудливого фольклора.
Так что здесь я вынужден вас разочаровать. Чего нет, того нет. Это такая заварушка 1990-х годов в парламенте, когда все были молоды, политика и кровь лилась рекой, и даже будущие члены EKRE потягивали пиво в Иванов день. Желающие могут прийти сюда в качестве моих зарегистрированных гостей и убедиться, что это вполне академический материал. Никто ни на кого не ругается, никто никого не бьет, все вежливы.
Вплоть до того момента, когда какой-нибудь депутат - например, Варро Вооглайд - сфотографирует пивную бутылку, выложит ее в социальные сети и позвонит в редакцию свежих новостей. Но это понятно. Это театр для своего зрителя.
В-третьих, также здесь нет скандальных гостей. Ко мне вчера приходили очень солидные люди, никто не шумел, не кричал. Пара актеров, режиссер, два сценариста и т.д.
В-четвертых. Вчерашний вечер, который тоже можно было бы назвать в честь Калле Грюнталя или Варро Вооглайда, Варро Грюнталя, если хотите.
Действительно, в буфете кто-то пошел снимать Грюнталя, не спросив у него разрешения, и это даже был гость не из моего списка. Но это неважно. Важно то, что Грюнталь произвел на меня впечатление большого любителя бензина, факты налицо.
Конечно, даже в этом случае некрасиво делать видео без предварительного уведомления. Грюнталь, однако, отреагировал, вызвал охрану, охрана вызвала другую охрану, снимающего увезли. Без всякого скандала и шума.
В это же время Вооглайд с довольным святым лицом фотографировал мой столик, но никто из нас не удосужился вызвать охрану. Нечего скрывать, верно!
В-пятых. Кстати, никто из моих уважаемых коллег по оппозиции, к которым я пытался придраться, не удосужился ответить на вопрос, почему для Грюнталя плохо, когда его без предупреждения снимают на телефон, но почему для него нормально делать это в буфете.
В-шестых. Вот и всё. Я сам не очень возражаю, если кто-то из журналистов приходит снимать. Я сам журналист, я знаю, как и почему всё работает, и мне нечего скрывать. К сожалению, этой перепиской я, кажется, отнимаю полбуханки хлеба у своих коллег из Delfi или какого-то другого издания, которые прокрадываются за дверь моего кабинета.
В-седьмых. Вчера в парламенте всё было довольно скучно. И я заснул в главном зале примерно по той же причине, по которой засыпают перед телевизором дома после 24-часового просмотра сериала Õnne 13.
Я могу извиниться перед г-ном Варро и его коллегами по партии за сон в зале парламента, если они пообещают прекратить задерживать работу парламента.
Тогда отпадет необходимость в ночном пионерском лагере.