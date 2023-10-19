Юку-Калле Райд: что на самом деле произошло в Рийгикогу прошлой ночью?

Короткий ответ на этот вопрос - ничего, но поскольку вся пресса пестрит дико интересными фольклорными домыслами, я помогу читателю взглянуть на реальное положение вещей.

Прежде всего, о природе ночного заседания, как предпосылке к тому, почему в парламенте происходят такие вещи. Ночное заседание проводится, если говорить коротко, когда работа парламента по каким-либо причинам блокируется в обычное время. В настоящее время за эту блокировку отвечает коллегия из академической организации под названием EKRE, в том числе Варро Вооглайд, который обвиняет меня в том, что я заснул в зале Рийгикогу.

Действительно, я заснул.

И я советую всем остальным сделать то же самое. Стенограмма показывает, насколько глупыми были разговоры, предложения и, короче говоря, просто болтовня, которая руководила проволочками на этот раз.

Ремарка. Кстати, чтобы хоть немного сберечь здоровье от идиотизма обструкционизма, мы спим здесь как в пионерском лагере - по сменам. У меня было две смены бодрствования подряд.

Во-вторых: легенда о постоянном употреблении алкоголя в буфете. Жаль, друзья мои, любители приключений, но, увы, все это относится к области причудливого фольклора.