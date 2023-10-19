Всем всё нравится?! Как долго здания-недострои будут уродовать панораму Таллинна?

Планы-то были грандиозными, сеть Prisma планировала там открыть один из своих магазинов, но нам с вами еще предстоит узнать, какие сейчас планы относительного этого магазина у популярной финской сети.

«Развитие офисных и торговых площадей в расположенном в Таллинне комплексе Porto Franco не остановилось, несмотря на произошедшие события, и строительство должно быть завершено в 2023 году», - сообщил в эксклюзивном интервью ERR владелец Porto Franco Рауно Тедер ровно два года назад - в октябре 2021 года.

Но в октябре 2023 года ситуация не особо изменилась, в квартале Porto Franco несколько зданий выглядят ровно так, как и год назад, то есть - недостроенными. Во время дождей их затапливает, во время снегопада - засыпает снегом.

Квартал Porto Franco в январе 2021 года Фото: Eero Vabamägi

В октябре 2021 года Тедер отметил, что у него нет опасений по поводу того, что когда строительство будет завершено, то не окажется желающих привезти в квартал Porto Franco свои магазины бизнесменов. «При этом происходящее на рынках отслеживается очень внимательно», - заявил он всё в том же интервью.