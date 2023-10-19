Всем всё нравится?! Как долго здания-недострои будут уродовать панораму Таллинна?

В последнее время с трудом можно найти какую-либо свежую информацию по проекту Porto Franco, который, видимо, был запущен, чтобы спасти город от старца из Юлемисте, чтобы тот не затопил эстонскую столицу. Но после вчерашних новостей о том, что Харьюский уездный суд оправдал Центристcкую партию, Хиллара Тедера и Михаила Корба по делу Porto Franco, возникает резонный вопрос: так что там с зданиями, которые вот уже несколько лет стоят недостроенными в этом самом квартале и буквально уродуют панораму города.
Планы-то были грандиозными, сеть Prisma планировала там открыть один из своих магазинов, но нам с вами еще предстоит узнать, какие сейчас планы относительного этого магазина у популярной финской сети.
«Развитие офисных и торговых площадей в расположенном в Таллинне комплексе Porto Franco не остановилось, несмотря на произошедшие события, и строительство должно быть завершено в 2023 году», - сообщил в эксклюзивном интервью ERR владелец Porto Franco Рауно Тедер ровно два года назад - в октябре 2021 года.
Но в октябре 2023 года ситуация не особо изменилась, в квартале Porto Franco несколько зданий выглядят ровно так, как и год назад, то есть - недостроенными. Во время дождей их затапливает, во время снегопада - засыпает снегом.
В октябре 2021 года Тедер отметил, что у него нет опасений по поводу того, что когда строительство будет завершено, то не окажется желающих привезти в квартал Porto Franco свои магазины бизнесменов. «При этом происходящее на рынках отслеживается очень внимательно», - заявил он всё в том же интервью.
Ситуация за последнее время серьезно изменилась. И мы обратились к представителям сети Prisma, чтобы узнать, не изменились ли их планы с января 2021 года, когда они всё еще планировали открываться в квартале Porto Franco. «Мы со стороны сети Prisma можем заверить, что уже отказались от плана открывать свой магазин в Porto Franco», - сказала нам 18 октября 2023 года Кристийна Тамберг.
Естественно, мы обратились не только в Prisma, но и непосредственно к представителям Porto Franco. На момент выхода статьи свежего комментария не поступило, но мы нашли ответ от бизнесмена и председателя правления Porto Franco Рауно Тедера, который был дан изданию Rus.Postimees в октябре 2022 года.
Строительство не прекращалось!
«Как может убедиться любой прохожий, строительство здания со стороны моря велось постоянно, и сейчас оно близится к завершению. Приятно видеть, что уже заключено большое количество договоров аренды на вновь построенные помещения.
Строительство среднего здания будет продолжено при первой же возможности. Понятно, что при принятии решений мы будем следить за состоянием строительного сектора, а также за уровнем цен на исходные материалы. Однако мы планируем завершить строительство среднего здания через несколько лет. Мы также рады сообщить, что в ближайшее время начнется строительство трамвайной линии перед Porto Franco (началось - прим.ред.), которая позволит благоустроить территорию между Porto Franco и Адмиралтейским бассейном, сделав весь район более удобным для пешеходов и придав современный вид такому престижному району, как территория вокруг пристани.
Porto Franco был спроектирован как единая среда, и функциональность и современное городское качество этого квартала будут полностью реализованы после завершения строительства всех зданий и сооружений. Мы работаем каждый день, чтобы воплотить эту идею в жизнь и сделать сердце города еще более приятным местом», - сказал Рауно Тедер в октябре 2022 года.
Напомним, что разразившийся в 2021 году скандал вокруг Porto Franco привел к отставке второго правительства Юри Ратаса, которое было сформировано Центристской партией, EKRE и Isamaa («Отечество»).