Водные и спа-центры по всей Эстонии или захватывающее путешествие: чем развлечь ребенка на каникулах

Эксклюзивный спа-отель AQVA расположен в центре Раквере у подножия исторической крепости. Вас ждут современный отель и расслабляющий банный и водный центр Alessandro и Emeraude, в которых предлагают и роскошный уход. Спа-отель AQVA создан именно для того, чтобы с помощью воды и отдыха вернуть в повседневную жизнь радость и краски.

Нарва-Йыэсуу

Noorus SPA

Роскошный спа-комплекс отеля Noorus является одним из крупнейших на сегодняшний день в Эстонии и располагается он у самого пляжа Нарва-Йыэсуу.

Three Apples SPA состоит из трех частей: два водно-банных центра, в которых в общей сложности имеется 14 бань, большой бассейн и различные аттракционы; Fitness-центр, где проходят современные групповые и индивидуальные тренировки; wellness-центр предлагает самые современные услуги по уходу за лицом и телом.

Сааремаа

Georg Ots SPA