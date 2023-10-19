С понедельника, 23 октября, эстонские школьники уходят на долгожданные каникулы. Чем же развлечь детей, чтобы неделя прошла незабываемо? Представляем вашему вниманию ТОП спа-центров по всей стране, а также еще что-то интересное.
Водные и спа-центры по всей Эстонии или захватывающее путешествие: чем развлечь ребенка на каникулах
Жители Эстонии очень любят различные спа-центры, которые расположены по всей стране, поэтому найти тот, который придется по душе именно вам и вашим детям - не проблема.
Таллинн
Elamus SPA
Один из крупнейших спа- и банных центров в Эстонии находится всего в 10 минутах езды от центра Таллинна, на опушке прекрасного парка Мянни. Вас ждет 21 различная сауна, захватывающие бесплатные банные ритуалы, спортивный бассейн длиной 25 метров с 6 дорожками и тренировками как для малышей, так и для пожилых, безопасная детская зона с уютными помещениями для семинаров и дней рождений, 2 бара с подходящим ассортиментом еды и напитков. Вы гарантировано насладитесь всеми прелестями банной культуры Эстонии.
Kalev SPA
Расположенный в Старом Таллинне Kalev Spa является одним из крупнейших водных центров Северной Эстонии. Бассейн с достойной историей, которая началась в 1965 году, превратился сегодня в современный водный центр, предлагающий услуги бань и водные развлечения гостям разного возраста и с разными предпочтениями.
Viimsi SPA
В роскошном банном и спа центре в Таллинне гости смогут по настоящему расслабиться. Помимо паровой бани и трех финских саун, здесь можно насладиться соляной баней, парной баней с дровяной печью и можжевеловой баней. В промежутках между посещениями бань можно охладиться в замечательных спа бассейнах и джакузи, а также насладиться освежающими полезными коктейлями в spa-баре.
Пярну
Viiking SPA
Расположенный в красивом курортном городе Пярну Viiking Spa-Hotell открывает таинственную дверь в душе каждого отдыхающего. Spa-Hotell находится в пляжном районе, возле исторического оборонительного рва Валликраав и предлагает отдыхающим расслабляющие пакеты и повышающий энергетические ресурсы отдых.
Tervise Paradiis
Bодный парк Tervise Paradiis – отличное место для отдыха и проведения свободного времени с семьей и друзьями! Дозу адреналина получат все мчащиеся вниз с закрытых горок! На 11-метровой стартовой площадке установлены 4 закрытые водные горки, самая длинная из них – 85 метров. После веселого спуска Вы заканчиваете трассу в безопасном желобе. Более смелых ждет платформа для прыжков с 4-метровой высоты и порожистые горные реки. В водном парке есть и бассейны, в т.ч. бассейн под открытым небом с теплой водой (работает и зимой!), джакузи, сауны, бар Aqua и летняя терраса.
Wasa Resort
В находящемся в пляжной зоне Пярну спа-центре Wasa Resort можно насладиться освежающим купанием или побаловать себя спа-процедурами! Помимо бассейна и джакузи в бассейно-банном центре гостей ждут две бани и расположенный в центре бассейна санарий со стеклянными стенами. В спа-центре предлагается на выбор множество расслабляющих процедур как для мужчин и женщин, так и для самых младших членов семьи.
Тарту
V SPA
Кому не нравятся разнообразные и уникальные водные центры? Именно поэтому в V Spa вас ждут 11 разных бассейнов и джакузи, а также 13 разных бань! У V Spa найдется что предложить каждому: доверьтесь подводному массажу в расслабляющем бассейне и порезвитесь с малышами в детском бассейне с замечательными водными аттракционами. Самые юные посетители могут веселиться на «дорожке затонувших кораблей» для маленьких детей. Забудьте о заботах в японском бассейне, наполненном теплой водой, или наберитесь смелости пройти по терапевтической дорожке Кнейпа с холодной и теплой водой.
Aura Keskus
Центр Aura предлагает лучшие возможности для занятий спортом и активного отдыха посетителям всех возрастов. В бассейне, аквапарке и банном центре можно приятно провести время всей семьей, расслабиться и позаниматься спортом. «Вишенкой на торте» этого аквапарка являются водные горки длиной 55 и 38 метров.
Банный центр предлагает отдых в приятной обстановке. Банные удовольствия можно испытать в девяти разных банях. Помимо этого, в клубе здоровья есть массажная ванна, японская ванна с водой температурой 40 градусов. Понежиться в массажной ванной можно также на открытой террасе.
Раквере
AQVA
Эксклюзивный спа-отель AQVA расположен в центре Раквере у подножия исторической крепости. Вас ждут современный отель и расслабляющий банный и водный центр Alessandro и Emeraude, в которых предлагают и роскошный уход. Спа-отель AQVA создан именно для того, чтобы с помощью воды и отдыха вернуть в повседневную жизнь радость и краски.
Нарва-Йыэсуу
Noorus SPA
Роскошный спа-комплекс отеля Noorus является одним из крупнейших на сегодняшний день в Эстонии и располагается он у самого пляжа Нарва-Йыэсуу.
Three Apples SPA состоит из трех частей: два водно-банных центра, в которых в общей сложности имеется 14 бань, большой бассейн и различные аттракционы; Fitness-центр, где проходят современные групповые и индивидуальные тренировки; wellness-центр предлагает самые современные услуги по уходу за лицом и телом.
Сааремаа
Georg Ots SPA
Спа-отель Georg Ots, в котором имеется 92 номер, расположен в Курессааре неподалеку от епископского замка. В стоимость номера входит полноценный завтрак, различные групповые тренировочные занятия, тренажерный зал, неограниченная по времени возможность посещения плавательного бассейна, а также паровая и парная баня. В нашем спа-отеле имеются все возможности для семейного отдыха - мы предлагаем специальные номера для семей с детьми. В отеле есть ресторан на 100 мест с живописным видом на море, музыкальный lounge-бар, соковый бар и летняя терраса, где можно прекрасно провести время и отдохнуть. Спа-процедуры выполняются по методу hands-on, то есть мануальные процедуры выполняются руками профессиональных терапевтов.
Grand Rose SPA
В начале 2018 года банный центр Grand Rose SPA обрел новый и свежий вид! Была обновлена зона бассейнов, полностью отремонтированы бассейн для купания в спа, бассейн для маленьких детей и японская ванна, новая и более вместительная джакузи. Сауны приобрели свежий облик, и банные мастера ждут вас насладиться новыми и захватывающим банными ритуалами! Кроме того, в банном центре есть частный СПА-лаунж для проведения различных событий.
Meri Seaside Hotel & SPA
Meri Seaside Hotel & Spa приглашает приятно провести время в уютном спа-комплексе. Вас ждут крытый бассейн, классические финские сауны и возможность окатиться бодрящей холодной водой прямо из ведра. В сауне с горячим сухим воздухом установлен ступенчатый полок, позволяющий выбрать подходящее место в зависимости от предпочтительной температуры.
В большом крытом бассейне вы найдете множество разнообразных вариантов гидромассажа, искусственный водопад и дорожку со встречным течением - отличный вариант для тех, кто хочет не только отдохнуть, но заодно и потренироваться.
Не только спа и водные центры
Но помимо поездок в спа-отели можно съездить в соседние Финляндия или Швецию. Поездки паромами Tallink в Хельсинки предлагаются по льготной цене для детей - 7 евро в одну сторону. А на круизных паромах в Стокгольм во время каникул проходит специальная программа: в качестве артистов в кабаре на борту выступят такие эстонские звезды, как Алика Милова и Ollie, а также Reket, Pluuto и villemdrillem.
Любимые развлечения детей в Стокгольме - это парк аттракционов Gröna Lund и Юнибакен.
Компания Viking Line также предлагает приятные цены на поездки в Хельсинки - от 9 евро за человека, дети с 6 до 17 лет путешествуют с еще большей скидкой, а до 5 лет и вовсе бесплатно.
В Хельсинки тоже можно весело провести день (а может и не один) с детьми, сходив в парк аттракционов Linnanmäki, научный центр «Эврика», океанарий Sea Life или в террариум Tropicario.