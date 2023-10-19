СМОТРИ ⟩ 54-летняя Дженнифер Лопес восхитила сеть снимками в кружевном белье

Коллекция получила название This Is Me Now, как и девятый студийный альбом Лопес. 54-летняя певица отмечает, что черпает вдохновение от своей музыки и творчества и «обожает» нижнее белье.

«Белье - это глубоко интимная вещь, это объятия, которые дают возможность чувствовать себя свободной и красивой», - заявила Лопес в пресс-релизе. «Оно нежное, мягкое и в то же время раскрывает уверенность в себе».

Капсула состоит из шелковых и кружевных бюстгальтеров, трусиков, боди, пеньюаров, пижамных комплектов и халатов в трех основных оттенках. Каждый из них отражает разные грани личного стиля Лопес: черный цвет отвечает за элегантность, цвет шампанского показывает непринужденность, а зеленый - ее дикую натуру.