Смотрите, какой невероятный десерт со сгущенкой появился на прилавках магазинов Эстонии

Новейшая разработка молочного концерна Tere – сырок со сгущенкой Kohuke – успешно вышел в продажу, заняв второе место наряду с традиционным ванильным Kohuke.
«Результаты продаж оказались настолько впечатляющими, что мы были вынуждены увеличить производство, чтобы удовлетворить неожиданно высокий спрос. Успех Kohuke со сгущенкой на рынке, где карамельные сырочки уже широко распространены, стал настоящей неожиданностью как для нас, так и для торговых сетей», – сказала менеджер по маркетингу Tere AS Хелен Оямяэ.
Сырок со сгущенкой получается очень вкусным благодаря сочетанию традиционного зернистого и кислого творога с небольшим количеством сгущенного молока и карамельной глазури. «Потребители подчеркивают, насколько удачное это сочетание вкусов, которое раскрывает лучшие качества творога и сгущенного молока», – сказала Оямяэ.
Растущая сила бренда Tere также играет роль в успехе продаж. «В первые недели мы даже не могли удовлетворить спрос, поскольку сырки исчезали с полок магазинов быстрее, чем мы успевали их производить. Следовательно, люди доверяют разработке продуктов отечественной пищевой промышленности и готовы сразу же пробовать новые продукты», – добавила Оямяэ.