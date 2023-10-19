Смотрите, какой невероятный десерт со сгущенкой появился на прилавках магазинов Эстонии

«Результаты продаж оказались настолько впечатляющими, что мы были вынуждены увеличить производство, чтобы удовлетворить неожиданно высокий спрос. Успех Kohuke со сгущенкой на рынке, где карамельные сырочки уже широко распространены, стал настоящей неожиданностью как для нас, так и для торговых сетей», – сказала менеджер по маркетингу Tere AS Хелен Оямяэ.

Фото: Tere

Сырок со сгущенкой получается очень вкусным благодаря сочетанию традиционного зернистого и кислого творога с небольшим количеством сгущенного молока и карамельной глазури. «Потребители подчеркивают, насколько удачное это сочетание вкусов, которое раскрывает лучшие качества творога и сгущенного молока», – сказала Оямяэ.