Ученые назвали профессии, которые гарантированно повышают риск деменции

Норвежские ученые провели исследование на основании данных 7000 человек и пришли к следующему выводу: у занятых на физически тяжелых работах риск развития слабоумия на 15,5 процента выше, чем у прочих. Также они перечислили профессии из группы риска.

В него попали продавцы: кассиры и консультанты, медицинский персонал, фермеры и животноводы. Дело в том, что их труд связан с тяжелыми физическими нагрузками и, как правило, не нормирован. Ученые считают, что именно стресс, эмоциональное выгорание и недостаток отдыха пагубно воздействуют на состояние мозга. Пока авторы научной работы не нашли другого решения проблемы, кроме как предложить ограничить количество рабочих часов.