Друг кавээнщика Сергея Сивохо рассказал о его последних днях жизни: «Сильно похудел, передвигался на костылях»

Шоумены дружили более 20 лет. Как говорит Капиньш, он знал о болезни юмориста. По его словам, Сергей Сивохо в последнее время очень сильно похудел. Кроме того, ведущий уже не мог самостоятельно передвигаться, поэтому ходил с помощью костылей.

«Я знал, что он болел, но никогда не спрашивал, чем. Все было видно. Если раньше – такой дородный, но при хорошем здоровье, то через некоторое время стало понятно, что что-то не так, потому что он очень похудел. Передвигался с помощью костылей. Трудно было на это смотреть. Но никто не думал, что он уйдет так скоро», - рассказал хореограф в комментарии Obozrevatel.

Капиньш вспомнил, что в последний раз они разговаривали с ведущим неделю назад. Сергей Сивохо уже находился в одной из больниц Германии. Однако, как говорит хореограф, несмотря на тяжелое состояние здоровья, ведущий пытался помочь решить его проблемы.

«В последний раз мы разговаривали неделю назад. Он уже был в больнице. У меня была потребность в волонтерской помощи - нужны были для ребят наборы для лапароскопии. Он был очень жив, позитивен в разговоре. Но я знаю: когда люди находятся в непростом состоянии, очень живо отзываются на чьи-то проблемы, потому что близко их чувствуют, он с такой заботой мне: "Напиши, что нужно, решу. Но не сейчас, позже», - вспомнил хореограф.