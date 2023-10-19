АРХИВНОЕ ФОТО ⟩ Смотрите, какой модницей была Кая Каллас в 18 лет: такую футболку мог себе позволить не каждый!

Тогда 18-летняя Кая даже не подозревала, как сложится ее будущее. Но уже носила очень модные вещи, в том числе футболку, на которой была финская надпись: Anteeksi kuinka? В переводе на русский язык это значит: «Простите, что?», но в то время на финском телеканале MTV3 шло популярное одноименное ток-шоу. В программе Anteeksi kuinka? участвовали практически все известные и в Эстонии скандинавские звезды и фан-группы, например Dingo. Передача выходила в эфир в 1993-1996 гг. и была во многом финским аналогом легендарного шоу Джея Лено - The Tonight Show, которое в 2014 году перешло к Джимми Фэллону.