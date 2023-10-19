Читатель в бешенстве: мы вообще э-государство, или где?

«Всего минуту назад деньги были на моей карте, кто же виноват, что не имею привычки проверять чек на глазах у официанта. Мне кажется это каким-то странным и неприличным. Официант перед тобой, а ты будешь по линейке проверять каждую строчку счета, и потом заплатишь. Мне казалось, что так не правильно. Но теперь кажется, что именно так нужно делать всегда. Пусть ждут. Лучше они подождут минуту, чем я буду ждать до 15 дней!» - негодует читатель Эмиль (имя изменено), обратившийся в редакцию портала Limon.ee с историей о неудачном походе в столичный ресторан в самом центре города.

Самое удивительное, что вместо того, чтобы просто вернуть разницу наличными или предложить что-нибудь другое из бара на переплаченную сумму, ресторан начал возвращать всю сумму первого счета на карту клиента, и, несмотря на то, что мы живем в э-государстве, этот возврат, по разным данным, может занимать до 15 дней. То есть, сумма как бы находится в брони, но обладатель карты никак не может ей воспользоваться. После этого клиенту предложили еще раз оплатить уже правильный счет.