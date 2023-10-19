Котел культуры в центре Таллинна кипит, там проходит Неделя моды. После второго дня многие консервативно настроенные жители Эстонии точно отправили бы некоторых участников этого светского мероприятия в ад. Но есть и те, кто заслуживает места в раю.
Мужчина в развратном платье и с накладной грудью: на Неделе моды в Таллинне показали, как надо одеваться
Тоомас Самуэль Сильбаум удивил посетителей модного мероприятия своим уверенным выбором и образом практически без цензуры. Прозрачное платье, усыпанное камнями, сидит на нем как влитое и показывает, что творчество не имеет границ.
Смотрите в нашей галерее, как оделись столичные знаменитости и не только!