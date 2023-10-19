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Мужчина в развратном платье и с накладной грудью: на Неделе моды в Таллинне показали, как надо одеваться

Limon.ee
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Тоомас Самуэль Сильбаум удивил посетителей модного мероприятия своим уверенным выбором
Тоомас Самуэль Сильбаум удивил посетителей модного мероприятия своим уверенным выбором Фото: Erlend Štaub

Котел культуры в центре Таллинна кипит, там проходит Неделя моды. После второго дня многие консервативно настроенные жители Эстонии точно отправили бы некоторых участников этого светского мероприятия в ад. Но есть и те, кто заслуживает места в раю. 

Тоомас Самуэль Сильбаум удивил посетителей модного мероприятия своим уверенным выбором и образом практически без цензуры. Прозрачное платье, усыпанное камнями, сидит на нем как влитое и показывает, что творчество не имеет границ.

Смотрите в нашей галерее, как оделись столичные знаменитости и не только!

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