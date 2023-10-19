Во что нужно одеться, чтобы публика, пришедшая на модный показ, попадала со стульев? Дизайнер Toivo Freeman Pilt отлично справился с этой задачей, показав на Неделе моды в Таллинне нечто вызывающее. Не совсем понятно, почему мужчины одеты так скромно, а женщины-модели - буквально вызывающе.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Публика чуть со стульев не попадала, когда увидела эту шокирующую модную коллекцию от эстонского дизайнера
Toivo Freeman Pilt не удержался и в этот раз от соблазна эпатировать столичную публику - он предлагает встретить осень бешеным темпом в спортивной юбке, сочетающей все цвета радуги. Для пиджака отлично подойдет скотч для тела и чулки в сеточку. Если вы наденете что-то такое горячее, то не замерзнете. Верите?
Насколько громкими были аплодисменты в зале? Больше, чем в прошлый раз? (Toivo Freeman Pilt представил на сцене свою дебютную коллекцию на Tallinn Fashion Week весной 2023 года).
Это было более откровенно, чем в прошлый раз.
- Но за всей этой суетой - ваша мода на самом деле концептуальна. В чем суть?
- Мое послание - ничего не бойтесь! Не бойтесь цветов, мужчины могут носить юбки. Резюмирующей фразой было бы: «Будь собой».
«Будь собой» - это самое непонятное послание в моде. Я понял его так: люди, перестаньте жаловаться! Устройтесь поудобнее в своей шкуре, и вам не нужно будет ссориться, ругаться и воевать.
Что думают модели?
«То, чего не хватает в эстонской моде, - это как раз то, что делает Toivo! Эстонская мода зачастую слишком консервативна, люди не решаются рисковать. А это то, что нужно для развития!»
«Это как-то закаляет характер и побуждает быть самим собой!»
Смотрите галерею! Как вам?