ГАЛЕРЕЯ ⟩ Публика чуть со стульев не попадала, когда увидела эту шокирующую модную коллекцию от эстонского дизайнера

Toivo Freeman Pilt не удержался и в этот раз от соблазна эпатировать столичную публику - он предлагает встретить осень бешеным темпом в спортивной юбке, сочетающей все цвета радуги. Для пиджака отлично подойдет скотч для тела и чулки в сеточку. Если вы наденете что-то такое горячее, то не замерзнете. Верите?

Насколько громкими были аплодисменты в зале? Больше, чем в прошлый раз? (Toivo Freeman Pilt представил на сцене свою дебютную коллекцию на Tallinn Fashion Week весной 2023 года).

Это было более откровенно, чем в прошлый раз.

- Но за всей этой суетой - ваша мода на самом деле концептуальна. В чем суть?

- Мое послание - ничего не бойтесь! Не бойтесь цветов, мужчины могут носить юбки. Резюмирующей фразой было бы: «Будь собой».

«Будь собой» - это самое непонятное послание в моде. Я понял его так: люди, перестаньте жаловаться! Устройтесь поудобнее в своей шкуре, и вам не нужно будет ссориться, ругаться и воевать.

Что думают модели?

«То, чего не хватает в эстонской моде, - это как раз то, что делает Toivo! Эстонская мода зачастую слишком консервативна, люди не решаются рисковать. А это то, что нужно для развития!»

«Это как-то закаляет характер и побуждает быть самим собой!»