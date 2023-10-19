ЗАКАЧАЕШЬСЯ! ⟩ Эстонская красавица-певица Элина Борн зажгла на мосту через Лаагна-теэ

Исключительно талантливая Элина Борн, любимая эстонцами, выпустила долгожданный сольный сингл Oodata, написанный Эмили Юргенс и Элиасом Хьельмом. Песня Oodata отражает рост Элины как артистки и ее способность флиртовать с разными музыкальными стилями, при этом ее вокал всегда остается узнаваемым и независимым.

«Это история о том, как уважать себя, жить дальше, отпустить и найти покой в молчаливом прошлом, - говорит Элина. - Я хотела привнести в нее безразличие, потому что это тоже чувство. Здесь нет злости, нет любви - только безразличие. И так можно жить дальше, наверное...»

Песня была написана совместно с Эмили Юргенс и Элиасом Хьельмом в Финляндии, где группе удалось провести несколько продуктивных дней. Элиас - талантливый молодой продюсер, сотрудничавший с другими эстонскими исполнителями, а Эмили помогла написать текст песни. Весь процесс был очень органичным и легким в хорошем смысле этого слова. Элина считает, что их трио работает очень хорошо: «Под покровом тайны я могу сказать, что у нас есть несколько песен, которые ждут своего часа».

Визуальный ряд для Oodata был создан Алексом Тервинским. Видео представляет собой набор различных моментов ночи, когда Элина не позволяет себе поддаваться влиянию воспоминаний о прошлом, а наслаждается собой и сосредотачивается на настоящем.

Справка: Элина Борн, покорившая сердца телезрителей в 2012 году, довольствовалась серебряной медалью в эстонском конкурсе «Эстония ищет суперзвезду», но за свою почти десятилетнюю карьеру зарекомендовала себя как одна из самых успешных участниц этого конкурса. За успехом Элины, занявшей седьмое место на конкурсе «Евровидение» в 2015 году вместе со Стигом Ряста, последовал дебютный альбом имени себя и ряд выступлений за рубежом и у нас. В 2018 году Борн заключила контракт с Universal Music, после чего последовали хитовые синглы Jagatud saladus с Юри Поотсманном и сольный хит Tagasi me. Успешными стали и ее совместные работы с хип-хоп артистом villemdrilem - niiea и veel parem.