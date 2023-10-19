ФОТО ⟩ Потап вместе с Каменских покинул Украину. Супругов заметили в аэропорту Варшавы

Украинский артист Потап (Алексей Потапенко) покинул Украину вместе с женой и коллегой Настей Каменских. Об этом 18 октября в своем Telegram-канале сообщил украинской блогер Богдан Беспалов, опубликовав снимки артистов, на которых они запечатлены со спины или в профиль в аэропорту Варшавы (Польша), пишет Gordonua.
По словам блогера, фото ему прислали подписчица, которая встретила артистов в аэропорту имени Фридерика Шопена. По словам собеседницы блогера, сама она направлялась в Барселону (Испания). Этим же рейсом в Испанию летели и Потап с Каменских.
«Потап после тяжелых недель в Украине вернулся на реабилитацию в Барселону», - прокомментировал обнародованные снимки Беспалов.
Ни Потап, ни Каменских о своем отъезде не сообщали.
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Справка:
- Потап покинул Украину за пять дней до полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ и вместе с Каменских уехал в Мадрид (Испания). Он скрывал свой отъезд. После того, как это стало известно, артиста раскритиковали коллеги и пользователи сети.
- В сентябре, после того как появился анонс, что 2 октября 2022 года состоится премьера новых эпизодов шоу «Голос країни» с участием Потапа, он вернулся в Украину, но вскоре снова уехал за границу.
- В конце сентября 2022 года Потап заявил, что, находясь за границей, с помощью своего отца заочно записался в тероборону. После этого заявления Потапа высмеял украинский артист Коля Серга, который служит в ВСУ.
- 17 февраля 2023 года Потап выпустил скандальную песню «Волонтер», где спел о девушке, которая «две ночи волонтерила с бойцами». Композиция вызвала критику как со стороны слушателей, так и со стороны коллег. О других «зашкварах» рэпера можно почитать здесь.
- После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил военное положение и общую мобилизацию. Последний раз Рада продолжила военное положение по 15 ноября 2023 года.
- Призыву на военную службу во время мобилизации подлежат мужчины 18–60 лет. Этим мужчинам выезд за границу без специальных разрешительных документов запрещен.