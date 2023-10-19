ЛУЧШЕЕ ИЗ ЭСТОНИИ! ⟩ «Вода Сирен»: таллиннская группа Lemon Trees выпустила новый клип

Главную роль в новом видео Lemon Trees сыграла Любовь Кедрина - художница из Эстонии, которая делает концептуальные дизайнерские украшения, завораживающие своим лаконизмом и глубиной. Примечательно, что именно работы Кедриной стали отправной точкой к созданию ролика.

Автором клипа выступила Диана Дидык, которая является постоянным фотографом, дизайнером и оператором группы. Дидык также оформила пластинки Lemon Trees Hollow Moon Tales, Random Years и все синглы коллектива, записанные Александром Енотовым на студии 100 Gramm Records.

Помимо этого Дидык сняла для группы клипы на синглы Megapolis. Эти работы вызвали живой интерес не только в местных СМИ и тематических музыкальных сообществах, но и за рубежом.