Вот это скорость! 5 000 билетов на Õllesummer продали за один день

Вчера утром в продажу поступили билеты на 30-й пивной фестиваль Õllesummer в Таллинне, но вечером все они были распроданы. Сегодня в дополнительную продажу поступили еще билеты по 15 евро на один день фестиваля и браслеты за 30 евро на все дни фестиваля. Специально для тех, кто очень хотел, но не успел.