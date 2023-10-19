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Вот это скорость! 5 000 билетов на Õllesummer продали за один день

Limon.ee
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Õllesummer 2018
Õllesummer 2018 Фото: Madis Sinivee/Eesti Meedia

Вчера утром в продажу поступили билеты на 30-й пивной фестиваль Õllesummer в Таллинне, но вечером все они были распроданы. Сегодня в дополнительную продажу поступили еще билеты по 15 евро на один день фестиваля и браслеты за 30 евро на все дни фестиваля. Специально для тех, кто очень хотел, но не успел. 

«Мы хотим начать большое возвращение Õllesummer с позитивного шага, поэтому мы добавили в продажу еще 5 000 билетов по специальным ценам, - сказал главный продюсер фестиваля Рино Хекконенс. - Это должно решить проблему возмущения, возникшую вчера вечером, когда мы получили множество электронных писем и сообщений, в которых люди были расстроены тем, что не смогли быстро отреагировать», - добавил Хекконенс.

Пивной фестиваль Õllesummer с 2018 года находился на паузе до лучших времен. Рихо Рыымус, основавший фестиваль в 1994 году, возвращается вместе с командой профессионалов.

Ведущие эстонские производители пива Saku и A Le Coq, а также флагман спиртных напитков Liviko уже дали согласие на активное участие. Начаты переговоры с рядом торговых компаний, планируются специальные решения и зоны. Первые громкие имена в развлекательной программе будут объявлены в декабре этого года.

Марье Хансар, много лет руководившая Õllesummer, передала эстафету, и бразды правления взяло на себя трио в составе Стен-Эрика Яантсона (главного организатора Õllesummer), Рихо Рыымуса (патрона Õllesummer) и Рено Хекконенса (главного продюсера Õllesummer).

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