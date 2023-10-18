Крупнейший мировой банк уволил сотрудника за «лишние» сэндвичи и кофе – тот пошел в суд

Сабольч Фекете после командировки в Амстердам предоставил чеки на питание, которые показались подозрительными старшему менеджеру Citibank: выходило, что старший аналитик заказывал себе по два кофе, сэндвича и пасты.

Менеджер прямо спросил сотрудника: это были расходы только на себя или он кого-то угощал. Фекете объяснил: мол, заказывал себе две порции, потому что они были очень маленькими. Он подчеркивал: тратил меньше €100 в день, это вписывается в лимиты.

Банк начал внутреннее расследование, и в конце концов Фекете признался, что также заказывал еду и кофе своему партнеру, который не является сотрудником банка.

В Citibank пришли к выводу, что Фекете нарушил политику компании по расходам и соврал. Его уволили. Фекете подал на банк в суд: по его мнению, увольнение было несправедливым.