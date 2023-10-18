Крупнейший мировой банк уволил сотрудника за «лишние» сэндвичи и кофе – тот пошел в суд

Citibank выиграл суд об увольнении старшего аналитика Сабольча Фекете. Тот после трехдневной рабочей поездки предоставил чеки на питание, которые вроде укладывались в установленный банком лимит - €100 в день, но вся еда и напитки в них были на двоих. Сотрудник посчитал увольнение несправедливым и обратился в суд, пишет Financial Times.
Сабольч Фекете после командировки в Амстердам предоставил чеки на питание, которые показались подозрительными старшему менеджеру Citibank: выходило, что старший аналитик заказывал себе по два кофе, сэндвича и пасты.
Менеджер прямо спросил сотрудника: это были расходы только на себя или он кого-то угощал. Фекете объяснил: мол, заказывал себе две порции, потому что они были очень маленькими. Он подчеркивал: тратил меньше €100 в день, это вписывается в лимиты.
Банк начал внутреннее расследование, и в конце концов Фекете признался, что также заказывал еду и кофе своему партнеру, который не является сотрудником банка.
В Citibank пришли к выводу, что Фекете нарушил политику компании по расходам и соврал. Его уволили. Фекете подал на банк в суд: по его мнению, увольнение было несправедливым.
Суд встал на сторону Citibank: увольнение по обвинению в искажении фактов вполне обосновано.