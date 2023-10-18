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«ОНА ПРОСТО УГАСЛА!» ⟩ Жительница Эстонии уверяет, что ее дочь умерла от голода в доме призрения

Катрин Луст
, главный редактор Elu24
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Фото: Kuvatõmmis Googlest

«Моя дочь умерла в доме призрения Kose Kodu, и когда мы получили заключение о причине смерти, то одной из причин, которую назвал врач, было голодание», - говорит расстроенная мать 52-летней Лемме (имя изменено - пред.ред.). Ее дочь находилась в доме призрения Kose Kodu, который относится к Южно-Эстонскому центру услуг по специальному уходу, в общей сложности четыре месяца. «Она просто угасла там!» - заявляет ее мать. Кадри Тульп, управляющая Kose Kodu, отказалась от комментариев, сославшись на личные обстоятельства.

На этой неделе нам позвонила Тийна (имя изменено), чья дочь умерла 6 октября в возрасте всего 52 лет в доме призрения Kose Kodu.

«Она страдала эпилепсией, и с возрастом, когда уход за ней становился всё сложнее, у нас не было другого выбора, кроме как поместить ее в дом призрения», - объяснила Тийна свое непростое решение. По словам обратившейся к нам женщины, ей приходилось каждый день помогать дочери, и, поскольку в последнее время у нее всё чаще случались приступы, мать уже не могла справляться с ней одна дома.

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