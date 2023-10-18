«ОНА ПРОСТО УГАСЛА!» ⟩ Жительница Эстонии уверяет, что ее дочь умерла от голода в доме призрения

«Моя дочь умерла в доме призрения Kose Kodu, и когда мы получили заключение о причине смерти, то одной из причин, которую назвал врач, было голодание», - говорит расстроенная мать 52-летней Лемме (имя изменено - пред.ред.). Ее дочь находилась в доме призрения Kose Kodu, который относится к Южно-Эстонскому центру услуг по специальному уходу, в общей сложности четыре месяца. «Она просто угасла там!» - заявляет ее мать. Кадри Тульп, управляющая Kose Kodu, отказалась от комментариев, сославшись на личные обстоятельства.
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