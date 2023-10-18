«ОНА ПРОСТО УГАСЛА!» ⟩ Жительница Эстонии уверяет, что ее дочь умерла от голода в доме призрения

«Она страдала эпилепсией, и с возрастом, когда уход за ней становился всё сложнее, у нас не было другого выбора, кроме как поместить ее в дом призрения», - объяснила Тийна свое непростое решение. По словам обратившейся к нам женщины, ей приходилось каждый день помогать дочери, и, поскольку в последнее время у нее всё чаще случались приступы, мать уже не могла справляться с ней одна дома.