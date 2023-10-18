Девушка застряла на год в Антарктиде: «Никто не может войти или выйти»

Люди иногда живут в совершенно неожиданных и безумно интересных местах, как например средневековая башня лондонского Тауэра, или одно из самых холодных мест на Земле - Южный полюс, где температура может достигать -50°C. Мишель Эндо уже год живет в Антарктиде, куда она переехала, чтобы работать «менеджером по гостеприимству» на станции Амундсен-Скотт. И о своей жизни она откровенно рассказывает в соцсетях, пишет Daily Mail.

32-летняя Мишель Эндо рассказала о том, на что на самом деле похожа жизнь в одном из самых холодных регионов мира. И хотя жизнь в самой южной части мира, безусловно, имеет некоторые преимущества - например, возможность увидеть потрясающее южное полярное сияние и принять участие в серии приключений, которые случаются раз в жизни, - здесь также есть изрядная доля недостатков.

Мишель подробно задокументировала этот опыт в своем аккаунте в Instagram - и она была предельно честна в отношении взлетов и падений, которые возникают, когда она называет Южный полюс своим домом.

В одном из видео Мишель объяснила, что аэропорт «закрывается на зиму» 15 февраля, а это означает, что «никто не может войти или выйти», пока он снова не откроется 28 октября.