«Да пошла ты, Кая!» - так звучит фраза наклейки в переводе на русский. После увиденного на ум приходит только одна Кая - Каллас - премьер-министр Эстонии, особенно в контексте введения автомобильного налога. Что думает о таких наклейках на стеклах автомобилей полиция?
«Пошла ты, Кая!» ⟩ Полиция о новых скандальных автонаклейках: это несравнимо с акцией «Я русский» или поддержкой Палестины
Это далеко не все надписи, которые можно встретить на эстонских автомобилях, но одна из тех, которую активно обсуждали в соцсетях в конце прошлой недели. Она была замечена на заднем стекле автомобиля в Таллинне вместе с другой - Fuck Fuel Economy («К черту топливную экономику!»).
Комментарии под публикацией в Facebook-сообществе «Русскоязычная Эстония», где и появилась данная фотография, неоднозначные. Рита считает: «Если мозгов нет, то Кая виновата», Анна же попросила перевести, что там написано: «А то не очень ясно!» - сказала она. Действительно, не совсем понятно, про какую топливную экономику идет речь, если сейчас самая больная тема - автомобильный налог. Быть может, автомобилист наклеил ее, когда цены на топливо росли быстрее, чем грибы в лесу. Но главный вопрос, которые интересует большинство, какие меры приняла или примет полиция? Портал Limon.ee выяснил.
Но это еще не всё. Также по Эстонии колесят автомобили с другой наклейкой на эстонском языке - Meid on petetud - Eesti rahvas, ärgake! («Нас предали - люди Эстонии, очнитесь!» - с ссылкой на сайт сомнительного содержания, где публикуется альтернативная точка зрения об эстонской политике и мировом устройстве. Судя по всему, эти наклейки сохранились со времен пандемии коронавируса.
Комментирует прикладной эксперт Департамента полиции и погранохраны, старший комиссар Пяртель Прейнвальтс:
«Эти высказывания не попадают под какие-либо санкции. Тем не менее, здесь мы говорим об использовании довольно грубых формулировок в общественном пространстве, которые могут вызывать негативные эмоции у других людей. Если кто-то посчитает, что его чувства были задеты, то следует сообщить об этом в полицию, чтобы мы могли вмешаться и дать свою правовую оценку.
Также хотелось бы отметить, что наклейки с такими высказываниями невозможно сравнивать с акцией «Я русский» или, например, поддержкой Палестины».
Напомним, что в сентябре этого года в узком кругу автомобилистов появился тренд наносить на свою машину надпись «Я русский», в Эстонии это было воспринято как поддержка войны России против Украины, а также Путина.