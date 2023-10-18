Ученые обнаружили, что нужно сделать перед сексом, чтобы получить больше удовольствия

Исследователи из норвежского университета Осло обнаружили, что нужно сделать перед сексом, чтобы получить больше удовольствия. Как оказалось, необходимо сперва поесть. Об этом пишет nypost.com.

Ученые обнаружили, что мягкие ласки не доставляют удовольствия, если вы голодны.

Команда опубликовала свои выводы в академическом журнале «Психофизиология» после проведения экспериментов на 67 норвежских добровольцах обоих полов.

«Удовольствие прикосновения было выше после еды, чем без нее, а активация мозга после еды была выше, чем без нее», - сказали ученые.

Впоследствии они заявили, что грелин, гормон кишечника, стимулирующий пищевую мотивацию и увеличивающий потребление пищи, неразрывно связан с уровнем удовлетворения.

Для проведения эксперимента участникам нужно было осторожно прикасаться к голеням в течение двух отдельных дней - одного, когда они ели, и в другой, когда они не ели.

В первый день добровольцы прибыли на эксперимент в 15:00, поголодав шесть часов. Впоследствии им давали жидкую пищу и банан, а затем ласкали правую голень с разной скоростью. В то же время их мозг сканировали с помощью сканера фМРТ. После этого их попросили оценить, насколько приятными были прикосновения.

На второй день участникам нужно было голодать в течение шести часов, и по прибытии для завершения эксперимента им не давали никакой пищи. Без сомнения, чувствуя голод, им еще раз гладили голени и сканировали мозг.