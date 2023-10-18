В 38 лет умерла популярная эротическая модель и бывшая девушка футболиста клуба «Челси»

О смерти 38-летней модели стало известно от ее бывшего менеджера. Причины внезапной кончины Тэбби пока не известны. В последний раз звезда появлялась в соцсетях шесть недель назад. Она делилась рассказами о занятиях в спортзале и отдыхе на курортах.

Друзья фотомодели шокированы трагедией. «Мое сердце разбито», - написал британский телеведущий Вас Джей Морган. «Какой ты была светлой. Твоя внешность соответствовала внутреннему состоянию, такая же красивая. Я на самом деле потрясена и опечалена твоим уходом. Покойся с миром», - добавила певица NayNay.

Тэбби родилась в южном районе Лондона. Она приняла участие в многих съемках. Браун выступала в роли модели Playboy и появлялась в кампейнах Canon, Virgin Atlantic, AX и Lynx. Она также также снималась в музыкальных клипах рэперов Снупп Догга и Диззи Раскала и принимала участие в реалити-шоу «Холостяк».

У девушки было несколько ярких романов со знаменитостями. В 2011 году фотомодель начала встречаться с итальянским футболистом Марио Балотелли. Отношения пары длились семь месяцев и прекратились, когда Браун устала от вечеринок возлюбленного с другими женщинами. В 2016-м Тэбби сблизилась с игроком футбольного клуба «Челси» Рахимом Стерлингом. Влюбленные устраивали свидания в отеле Lowry в Манчестере.