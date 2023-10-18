КАКОЙ УЖАС! ⟩ Ребенка использовали как живую веревку, чтобы буксировать сломавшуюся машину

В Турции ребенка использовали как импровизированную живую веревку, чтобы тянуть сломанную машину по оживленной дороге. Об этом пишет Daily Star.

Сообщается, что инцидент произошел на бульваре Рэмзи Огуз Арик в Адане, когда владелец буксира пришел на помощь другу, у которого сломалась машина. Но у него не было буксировочного троса, который помог бы переместить машину.

В ролике, опубликованном в Сети, видно, как они использовали маленького мальчика, который тянул машину. Ребенок зацепился ногами за едущий впереди автомобиль, а руками - за капот второй машины.

Впрочем, скоро ноги ребенка отрываются от первой машины. Неясно, как далеко они собирались ехать таким образом и приняли ли местные власти какие-либо меры в отношении водителей, лица которых не раскрываются.