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Умер актер из «Белого солнца пустыни» Николай Ващилин

Limon.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: VisionalMedia/Shutterstock

На 77-м году жизни скончался член Союза кинематографистов России Николай Ващилин. Об этом сообщил оргсекретарь организации Михаила Калинина. При этом дату и причину смерти он назвать не смог.

По некоторым данным, артист скончался этим летом, однако известно об этом стало только сейчас. Других подробностей о смерти мужчины пока не поступало.

Помимо кинокарьеры, Ващилин занимался профессионально спортом и подготовил десятки каскадёров в студиях при ЛГИТМиК, «Ленфильме» и Союзе театральных деятелей России. Мастер спорта СССР по самбо ставил и выполнял трюки в многочисленных кинофильмах, в том числе в «Стрелах Робин Гуда«, «Легенде о Тиле», «Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Острове сокровищ», участвовал в съёмках«Белого солнца пустыни», «Короля Лира» и многих других кинокартин.

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