Умер актер из «Белого солнца пустыни» Николай Ващилин

По некоторым данным, артист скончался этим летом, однако известно об этом стало только сейчас. Других подробностей о смерти мужчины пока не поступало.

Помимо кинокарьеры, Ващилин занимался профессионально спортом и подготовил десятки каскадёров в студиях при ЛГИТМиК, «Ленфильме» и Союзе театральных деятелей России. Мастер спорта СССР по самбо ставил и выполнял трюки в многочисленных кинофильмах, в том числе в «Стрелах Робин Гуда«, «Легенде о Тиле», «Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Острове сокровищ», участвовал в съёмках«Белого солнца пустыни», «Короля Лира» и многих других кинокартин.