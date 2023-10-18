ФОТО ⟩ Полицейские спасли раненую птицу: поскольку движение было интенсивным, а она не реагировала, мы сразу же развернулись

«Во вторник в 8 часов утра патрульный полицейский нашего участка Центральной Эстонии, проезжая по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, заметил в районе Кирна кого-то, кто сидел на обочине, освещаемый светом автомобильных фар. Патрульные Туули и Хейго отправились проверить и обнаружили, что на краю проезжей части сидит длиннохвостая неясыть с поврежденным крылом и одним глазом», - пишет Западная префектура в своем Facebook.

«Испуганная неясыть сначала пыталась убежать, но, к счастью, полицейские благополучно поймали ее, и вскоре она оказалась в безопасном месте на коленях у полицейского Туули. Полицейские отвезли пострадавшую птицу к сотрудникам Эстонского союза диких животных, которые взяли ее под свою опеку и организовали необходимую помощь».

Сотрудник патрульной полиции Туули рассказал редакции, что поскольку движение на дороге в тот момент было очень интенсивным, а птица не реагировала на проезжающие машины, они сразу же развернулись и поехали проверять ситуацию. «Мы поняли, что у птицы повреждены крыло и глаз», - вспоминает она.

«Далее мы связались с контактным лицом Эстонского союза диких животных, которое живет в Пайде и с которым мы уже работали раньше. Поскольку связаться с ним по телефону не удалось, мы поехали к нему домой и передали птицу на его попечение», - добавляет Туули.

Руководитель Эстонского союза диких животных Вирге Высуялг также написала об этом событии.

«Утро, дети наскоро одеты, сыты, и школьник уже вышел из дома... Как вдруг утреннюю рутину прервал звонок в дверь», - пишет она в посте в социальной сети. «Здравствуйте, Вирге, это полиция, спуститесь, пожалуйста», - вспоминает она слова полицейских.

Однако внизу ее ждал еще и покалеченная неясыть.