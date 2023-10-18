Во вторник утром, 17 октября, патрульные полицейские из участка Центральной Эстонии заметили птицу, сидящую на обочине дороги. Это была раненая длиннохвостая неясыть, которая была передана на попечение в Эстонский союз диких животных, пишет Elu24.
ФОТО ⟩ Полицейские спасли раненую птицу: поскольку движение было интенсивным, а она не реагировала, мы сразу же развернулись
«Во вторник в 8 часов утра патрульный полицейский нашего участка Центральной Эстонии, проезжая по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, заметил в районе Кирна кого-то, кто сидел на обочине, освещаемый светом автомобильных фар. Патрульные Туули и Хейго отправились проверить и обнаружили, что на краю проезжей части сидит длиннохвостая неясыть с поврежденным крылом и одним глазом», - пишет Западная префектура в своем Facebook.
«Испуганная неясыть сначала пыталась убежать, но, к счастью, полицейские благополучно поймали ее, и вскоре она оказалась в безопасном месте на коленях у полицейского Туули. Полицейские отвезли пострадавшую птицу к сотрудникам Эстонского союза диких животных, которые взяли ее под свою опеку и организовали необходимую помощь».
Сотрудник патрульной полиции Туули рассказал редакции, что поскольку движение на дороге в тот момент было очень интенсивным, а птица не реагировала на проезжающие машины, они сразу же развернулись и поехали проверять ситуацию. «Мы поняли, что у птицы повреждены крыло и глаз», - вспоминает она.
«Далее мы связались с контактным лицом Эстонского союза диких животных, которое живет в Пайде и с которым мы уже работали раньше. Поскольку связаться с ним по телефону не удалось, мы поехали к нему домой и передали птицу на его попечение», - добавляет Туули.
Руководитель Эстонского союза диких животных Вирге Высуялг также написала об этом событии.
«Утро, дети наскоро одеты, сыты, и школьник уже вышел из дома... Как вдруг утреннюю рутину прервал звонок в дверь», - пишет она в посте в социальной сети. «Здравствуйте, Вирге, это полиция, спуститесь, пожалуйста», - вспоминает она слова полицейских.
Однако внизу ее ждал еще и покалеченная неясыть.
По словам Высуялы, благодаря Департаменту окружающей среды птица была доставлена под присмотр ветеринара, занимающимися дикими животными, Мадиса Лейвица в клинику Тартуского университета естественных наук. Птица, которой, как сообщается, потребовалась операция, в настоящее время восстанавливается.