Семья супермодели Джиджи Хадид обратится в ФБР после многочисленных угроз

Джиджи Хадид впервые вышла в свет после того, как написала пост в соцсетях в поддержку Палестины. Ее семья уже заявила, что они получают «угрозы смертью» и намерены обратиться в ФБР. Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на серьезную негативную реакцию из-за высказываний по поводу израильско-палестинского конфликта, 28-летняя модель выглядела спокойной, когда ее видели в Нью-Йорке, и даже дружелюбно показала собравшимся большой палец вверх.

Сообщается, что Хадид и ее семья получили «зловещие сообщения», которые заставили их «бояться за свою жизнь» после того, как они поделились в соцсетях своей поддержкой Палестины на фоне продолжающейся войны между ХАМАС и Израилем.

Джиджи, чей отец-застройщик Мохамед Хадид является палестинцем, уже подверглась критике со стороны правительства Израиля за ее посты в поддержку палестинского народа.

Мохамед Хадид с дочерью Беллой. Фото: THIBAULT CAMUS/AP

Она написала: «Осуждение израильского правительства не является антисемитским, а поддержка палестинцев не означает поддержки ХАМАС».

По данным СМИ, Джиджи и ее семья, в том числе сестра-супермодель Белла, 27 лет, брат Анвар, 24 года, а также родители Иоланда и Мохамед, были вынуждены сменить свои номера телефонов из-за угроз.

Джиджи и Белла Хадид. Фото: Christopher Smith/ADM/Capital PiChristopher Smith/ADM/Capital Pictures/CS/ADM/Capital Pictures

Источники сообщили, что семья получила ужасающие угрозы по электронной почте, в социальных сетях и на телефоны после того, как их номера, как сообщается, были опубликованы в Интернете.