Несколько сотен человек, по данным палестинской стороны, погибли в результате взрыва, произошедшего вечером 17 октября в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Израильские военные утверждают, что в больницу попала ракета, запущенная «Исламским джихадом», передает Би-би-си.
ВИДЕО ⟩ Жестко: в исламском мире начались массовые протесты против США и Израиля, громятся рестораны McDonald's
После этого в исламском мире начались массовые антиамериканские и антиизраильские демонстрации. Нападениям подвергаются представительства США и Израиля, громятся рестораны McDonald's, пишет eestinen.fi.
В социальных сетях появилось видео того, как громят ресторан McDonald's в Стамбуле (Турция). Протестующие у генконсульства Израиля в Стамбуле разбили окна в одном из ресторанов McDonald's.
Демонстранты пришли к зданию дипмиссии вечером 17 октября, протестуя против атаки на больницу Аль-Ахли в секторе Газа. Сначала они обстреляли здание из фейерверков, а затем толпа прорвалась на территорию консульства. Полиция использовала против протестующих слезоточивый газ.
В ряде исламских стран среда объявлена днем траура.
Media coverage: "Angry protesters destroy and break a McDonald's branch in Istanbul, as the company supports the Israeli occupation army with free meals for its members."#GazaGenocide pic.twitter.com/8JYJW5OJb9— Quds News Network (@QudsNen) October 18, 2023
In Istanbul Turkey - Protesters setting fire to the Israeli consulate.#GazaAttack #مستشفى_المعمداني #IsraelGazaWar #hospital #Gaza #ZionistTerror #IsraelTerorrist #Palestine pic.twitter.com/sDuyNwjWca— Bachhan Pandey (@zaidlala786) October 18, 2023