ВИДЕО ⟩ Жестко: в исламском мире начались массовые протесты против США и Израиля, громятся рестораны McDonald's

После этого в исламском мире начались массовые антиамериканские и антиизраильские демонстрации. Нападениям подвергаются представительства США и Израиля, громятся рестораны McDonald's, пишет eestinen.fi.

В социальных сетях появилось видео того, как громят ресторан McDonald's в Стамбуле (Турция). Протестующие у генконсульства Израиля в Стамбуле разбили окна в одном из ресторанов McDonald's.

Демонстранты пришли к зданию дипмиссии вечером 17 октября, протестуя против атаки на больницу Аль-Ахли в секторе Газа. Сначала они обстреляли здание из фейерверков, а затем толпа прорвалась на территорию консульства. Полиция использовала против протестующих слезоточивый газ.

В ряде исламских стран среда объявлена днем траура.