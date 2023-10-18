ГОРЯЧА! ⟩ Похудевшая на 60 килограммов певица Джессика Симпсон опубликовала свежие фото в мини-платье

Тогда певица сообщила, что сбросила не один десяток килограммов. С тех пор поклонники звезды с тревогой рассматривают каждую новую ее фотографию и каждый раз находят, к чему придраться.

Однако на свежих снимках, которые певица сегодня опубликовала в Instagram, подписчиков не смутило ровным счетом ничего. В комментариях пока ни одного тревожного высказывания - сплошной восторг.