Прошло три года с тех пор, как звезда нулевых продемонстрировала экстремальное похудение. Это случилось после рождения третьего ребенка.
ГОРЯЧА! ⟩ Похудевшая на 60 килограммов певица Джессика Симпсон опубликовала свежие фото в мини-платье
Тогда певица сообщила, что сбросила не один десяток килограммов. С тех пор поклонники звезды с тревогой рассматривают каждую новую ее фотографию и каждый раз находят, к чему придраться.
Однако на свежих снимках, которые певица сегодня опубликовала в Instagram, подписчиков не смутило ровным счетом ничего. В комментариях пока ни одного тревожного высказывания - сплошной восторг.
В кадре Джессика предстала в образе в стиле нулевых: черное обтягивающее мини-платье, массивный металлический ремень-украшение чуть ниже талии плюс усыпанные стразами сапоги на высоком каблуке (на некоторых снимках - туфли). Ну просто главная звезда самого модного ночного клуба 2000-х! И, кажется, именно сейчас Джессика в своей идеальное форме.