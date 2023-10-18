ЖИЗНЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ⟩ Печально известные на всю Эстонию арендаторы, превратившие квартиру в помойку: заряжаем телефон у соседа за пять евро

Эрик и его мать Урве, о которых вся Эстония узнала благодаря программе Kuuuurija, остались без электричества и воды. «Электричество пропало», - написал Эрик порталу Elu24 в прошлый четверг. «Может быть, есть еще добрые люди, которые могут помочь нам выплатить долг, чтобы нам вернули электричество», - говорит Эрик. «Они подписали договор о выезде из квартиры в июле, но, как видите, никуда не уезжают», - говорит Мати, владелец квартиры, который больше не желает платить за жизнь Урве и Эрика.