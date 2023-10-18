ГАЛЕРЕЯ ⟩ Лийзи Ээсмаа загипнотизировала зрителей модной коллекцией и получила «Золотую иглу»

«Такое ощущение, что я полгода бежала марафон, и вот он закончился», - описывает свои эмоции после победы Лийзи Ээсмаа, держа в руках золотую иглу – самую престижную эстонскую награду в мире дизайнеров и модельеров.

Лийзи Ээсмаа и ее «Золотая игла». Фото: Eero Vabamägi

Чем же поразила Лийзи Ээсмаа членов жюри престижного конкурса? Дизайнер-модельер добавила в свою последнюю коллекцию движение и бесконечность - повторяющийся узор оказывает почти гипнотическое воздействие на зрителей. Создается такой эффект, будто картинки и фигуры в нем вращаются.

Костюм-шар из коллекции Лийзи Ээспаа. Фото: Erlend Štaub

Семя коллекции, принесшее Лийзи Ээсмаа «Золотую иглу», начало прорастать из готовящейся дизайнером коллекции постельного белья PAI x Liisi Eesmaa. Это дизайн чрезвычайно яркий, позитивный и тоже вращающийся. Коллекция Ээсмаа пропитана цветом и жизнерадостностью, переплетаясь с узорами и ритмом 60-х годов. Сама она считает, что ее дизайн находится в состоянии постоянной эволюции и сравнивает прогресс с деревом, которое прорастает новыми побегами. По словам дизайнера, последняя коллекция - самая оригинальная из всех, которые она когда-либо создавала.

Обладательницей «Золотой иглы» стала дизайнер Лийзи Ээсмаа. Фото: Erlend Štaub

«Золотая игла» - это награда лучшему модельеру Эстонии. Премия «Золотая игла» вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды тем мастерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. В прошлом году «Золотую иглу» впервые за долгую историю конкурса получила русскоязычный дизайнер Диана Арно.